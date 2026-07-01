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Как выглядит самый дорогой кабриолет в Украине: сколько стоит (ФОТО)

В Украине впервые был представлен Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Роскошный кабриолет стоит около 14 млн гривен.

1 июля 2026, 08:05
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Slava Kot

На украинском автомобильном рынке дебютировал один из самых дорогих серийных кабриолетов. В столичном дилерском центре Mercedes-Benz впервые был замечен новый Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, стоимость которого стартует от 318 тысяч евро, или почти 14 миллионов гривен.

Как выглядит самый дорогой кабриолет в Украине: сколько стоит (ФОТО)

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Фото из открытых источников

Новинка Mercedes-Maybach SL 680 открывает новую страницу в истории бренда Maybach. Это первый серийный родстер марки почти за 90 лет существования, созданный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и эксклюзивность больше спортивного характера автомобиля.

В основе модели лежит Mercedes-AMG SL 63, однако инженеры Maybach существенно сменили автомобиль. Родстер получил перенастроенную подвеску, улучшенную шумоизоляцию и другие технические решения, призванные обеспечить максимально плавную и комфортную езду.

Как выглядит самый дорогой кабриолет в Украине: сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Внешне кабриолет отличается фирменной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, большим количеством хромированных элементов, эксклюзивными 21-дюймовыми колесными дисками и активным задним спойлером, автоматически изменяющим положение в зависимости от скорости.

Салон выполнен в двухместной конфигурации и украшен премиальными материалами. Интерьер украшают кожа Nappa, декоративные деревянные вставки и другие элементы, характерные для флагманских моделей Maybach.

Как выглядит самый дорогой кабриолет в Украине: сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Как выглядит самый дорогой кабриолет в Украине: сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Самый дорогой кабриолет в Украине

Под капотом установлен 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 260 км/ч.

С появлением Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series украинский рынок пополнился одним из самых дорогих кабриолетов, официально продаваемых через дилерскую сеть. Цена почти в 14 миллионов гривен делает модель самым дорогим открытым серийным автомобилем, который можно купить в Украине.

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