Как уменьшить расход топлива в авто: появился неожиданный способ

В современных автомобилях спортивный режим традиционно ассоциируется с повышенными оборотами двигателя и ростом расхода топлива. Однако специалисты утверждают: в определенных ситуациях его кратковременное использование может, напротив, помочь сэкономить.

Обычно режим Sport изменяет поведение авто – двигатель быстрее реагирует на нажатие педали газа, коробка передач дольше удерживает более низкие передачи, а динамика разгона заметно растет. В долгосрочной перспективе это действительно приводит к большему потреблению топлива. Однако ключевым является способ использования.

Экономический режим, напротив, настроен на минимизацию затрат: он снижает чувствительность акселератора, ранее переключает передачи и удерживает низкие обороты двигателя. Проблемы возникают в ситуациях, когда требуется резкое ускорение – при обгоне, выезде на трассу или движении вверх.

В таких условиях автомобиль в эко-режиме разгоняется медленнее, и водитель вынужден сильнее давить на газ, тратя больше топлива. В спортивном режиме авто скорее достигает необходимой скорости, что позволяет сократить продолжительность разгона и, соответственно, затраты в этот момент.

Кроме того, режим Sport может изменять и другие параметры – руль становится более чувствительным, подвеска более жесткой, а в отдельных моделях даже меняется звук двигателя. В то же время некоторые системы экономии, например старт-стоп, могут временно выключаться.

Эксперты советуют использовать спортивный режим только точечно для коротких маневров, где важна быстрая реакция. После этого целесообразно возвращаться к стандартному или эко-режиму.

Постоянная езда в спортивном режиме, напротив, почти гарантированно приведет к росту расхода горючего и нивелирует эффект экономии.

