Как продлить жизнь шинам на 2-3 сезона: главные советы от автоэкспертов

Даже самые дорогие автомобильные шины изнашиваются, но водители довольно часто сами "уничтожают" резину гораздо раньше срока. Однако автоэксперты с опытом знают несколько правил, которые помогут продлить "жизнь" шин на несколько сезонов и избежать опасности на дороге.

Шины. Фото из открытых источников

Самая распространенная ошибка, приводящая к неравномерному износу – неправильное давление. Не поленитесь проверять давление минимум раз в месяц и обязательно перед каждой длительной поездкой.

Важно ориентироваться не на цифры на самой шине, а на значения, указанные в инструкции к авто или на специальной наклейке на стойке водительской двери. Недостаточное или чрезмерное давление не только "съедает" протектор, но и повышает расход топлива.

Шины изнашиваются неравномерно, особенно на ведущей оси. Чтобы сбалансировать этот процесс, специалисты рекомендуют менять местами передние и задние колеса каждые 8-10 тысяч километров. Это особенно важно для автомобилей с передним приводом, где передние шины изнашиваются гораздо быстрее.

Если вы заметили, что протектор стирается неравномерно, можно проверить состояние развала-схождения колес. Нарушение настроек подвески не только быстро уничтожит шину, но существенно ухудшает управляемость автомобиля.

Больше всего резина "горит" от агрессивного вождения. К примеру, если вы резко трогаетесь с места со светофора или же экстренно тормозите, то следует понимать, что все это сокращает срок службы шин. Спокойный и плавный стиль езды позволяет сохранить резину на несколько сезонов длиннее.

К тому же специалисты отмечают, что сезонные шины нуждаются в правильном хранении: в сухом, прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей. И учтите, что шины на дисках следует хранить в вертикальном положении. Шины без дисков – складывать в горизонтальную "стопку".

Даже если протектор кажется глубоким, резина имеет срок годности. Критическая остаточная глубина протектора для летних шин – 1,6 мм, для зимних – 4 мм. А уже после 5-6 лет эксплуатации резина начинает терять упругость ("дубиты"). После 10 лет с даты изготовления шину следует обязательно заменить, даже если износ кажется незначительным.

