Как не спечься в автомобиле: несколько советов тем, кто пребывает за рулем в жару

Хотя конец лета уже совсем близко, жара пока не спешит отступать. Очень непросто сосредоточится на своих делах, когда пот заливает глаза, а также чувствуешь изнеможение и усталость. Особенно тяжело тем, кому в жаркую погоду нужно проводить много времени за рулем. Неважно, с чем это связано: с работой или увлекательным путешествием. Во всех случаях пребывание за рулем в жару - это большое испытание, которое даже может привести нехорошим последствиям. С помощью портала mport мы расскажем тебе, как можно пережить вождение в жаркую погоду с минимальным ущербом.

Делай перерывы

Концентрация внимания в жару падает приблизительно через полтора часа. В условиях же нормальной температуры водитель может наблюдать за дорогой около 5-7 часов. Именно поэтому тебе следует останавливаться каждый час, чтобы немного отдохнуть и выпить воды.

Пользуйся благами цивилизации

Смело пользуйся кондиционером. Если твои спутники против, то напомни им, что именно ты находишься за рулем и тебе это нужно для их же блага. Также используй шторки и фольгу, чтобы машина не была на сонцепеке, если ты решил остановиться.

Соблюдай питьевой режим

Часто концентрация снижается именно из-за обезвоживания. Голодным ты еще сможешь держаться какое-то время, но лишать себя воды - это не безопасно.

Стимулируй повышение внимательности

Медики рекомендуют перед началом долгой поездки принимать таблетку аминокислоты глицина, которая поможет работе мозга. Если же ты по каким-либо соображениям не принимаешь таблеток, то снова обрати внимание на первый пункт.

Теперь ты готов и к далеким командировкам, и к увлекательным поездкам. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти маленьких секретах твоего автомобиля.

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