Топ-5 маленьких секретов твоего автомобиля

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Павел Зинченко
Ты уже много лет ездишь на своем автомобиле, но все ли ты о нем знаешь? Каждое транспортное средство имеет свои секреты, которые сделают жизнь владельца машины намного проще. Нужно лишь знать о них. И сегодня мы с помощью издания MAXIM немного приподнимем завесу.
Стрелка на датчике остатка топлива
Об этом, вероятно, знает каждый. Но на всякий случай напомним: стрелочка указывает, с какой стороны твоего автомобиля расположена горловина бензобака. Это знание не сильно нужно на твоем автомобиле, но на служебном может пригодиться.
"Вешалка" на лючке бензобака
Раз уже речь пошла о бензобаках, то у всех машин с тыльной стороны лючка предусмотрено штатное место для пробки. Это может быть крючок, выемка или что-то вроде того. Как видишь, даже у пробки есть свое законное место.
Скрытое жало ключа
Его не видно, но оно есть. Если батарейка села и машина не открывается, внимательно посмотри на брелок. Там увидишь фиксатор жала ключа, чтобы открыть дверь старым, как мир, методом — с помощью личинки замка.
Точки для домкрата
Когда поддомкрачиваешь автомобиль, то не стоит полагаться на удачу. Откроем тебе секрет: под днищем автомобиля скрывается много полезных фишек. В том чесле специальные фиксаторы для домкрата. За них и поднимай автомобиль
Кнопка закрытия на брелоке
Если ее нажать, когда машина заперта, то автомобиль поморгает аварийкой. Это поможет быстрее узнать ее среди большого скопления других припаркованых машин.
Теперь ты знаешь о своем автомобиле немного больше. Надеемся, эти знания пригодятся тебе. Также издание "Комментарии" расскажет, как убрать трещину с лобового стекла.
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