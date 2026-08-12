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Из-за жары можете потерять электромобиль: главные ошибки водителей

Высокая температура сама по себе не опасна для современной батареи, однако жара в сочетании с быстрой зарядкой и агрессивной ездой способна ускорить ее нагрев и износ

12 августа 2026, 16:16
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Кравцев Сергей

Резкое повышение температуры в Украине в ближайшие дни не означает, что аккумуляторы электромобилей окажутся под прямой угрозой. Однако в жаркую погоду водителям стоит внимательнее относиться к режиму зарядки, парковке и стилю вождения, поскольку несколько факторов одновременно могут привести к перегреву батареи.

Из-за жары можете потерять электромобиль: главные ошибки водителей

Электромобиль. Фото: из открытых источников

Особенно уязвимыми считаются старые модели, в которых нет эффективной системы активного охлаждения аккумулятора. После долгой поездки или стоянки на солнце батарея уже может быть горячей, поэтому использование быстрой зарядки постоянным током в такой момент дополнительно увеличивает нагрузку.

Для повседневной эксплуатации специалисты советуют по возможности использовать более щадящую зарядку переменным током. Также не стоит постоянно заряжать аккумулятор до 100%. Для обычных поездок оптимальным считается диапазон примерно 20-80%, а полный заряд лучше оставлять для дальних путешествий.

В жаркие дни заряжать машину предпочтительнее ночью или утром, когда температура ниже. Это помогает уменьшить нагрев батареи и делает процесс зарядки стабильнее.

Не менее важен и стиль вождения. Резкие старты, интенсивные ускорения и высокая скорость увеличивают энергопотребление и тепловую нагрузку. Плавная езда, напротив, позволяет экономнее расходовать заряд.

Во время стоянки электромобиль желательно оставлять в тени или на крытой парковке. Перед поездкой кондиционер можно включить еще во время зарядки от сети. Тогда салон успеет охладиться до старта, а часть энергии для этого будет поступать непосредственно из электросети.

При появлении предупреждения о перегреве батареи, снижении мощности или замедлении зарядки водителю рекомендуют прекратить нагрузку и дать аккумулятору остыть.

Перед дальней поездкой также стоит проверить давление в шинах. Недостаточно накачанные колеса повышают сопротивление качению, заставляя электромобиль расходовать больше энергии.

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Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/akkumulyatory/iak-zberehty-batareiu-elektromobilia-u-speku-korotki-porady.html
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