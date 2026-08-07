Автомобиль через час может превратиться в "печь": как избежать опасности в жару

Летняя жара представляет серьезную угрозу не только водителям, но и самим автомобилям. Под прямыми солнечными лучами температура внутри салона в считанные минуты может подняться до критических показателей, что негативно влияет как на электронику и отделку, так и на самочувствие людей.

Шторки в авто. Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что одним из самых эффективных способов оградить автомобиль от перегрева остаются солнцезащитные шторки. Они уменьшают нагрев салона, блокируют ультрафиолетовое излучение и помогают избежать повреждения пластиковых, виниловых и кожаных элементов интерьера.

По данным исследований, уже через час нахождения автомобиля на солнце температура приборной панели может превысить 69 градусов. Помимо дискомфорта это ускоряет старение материалов и способствует выделению летучих органических соединений из клеев и герметиков, которыми люди вынуждены дышать по возвращении к машине.

На рынке представлено несколько типов автомобильных шторок: классические складные модели, пружинные каркасные конструкции, двойные варианты для больших лобовых стекол, а также отдельные защитные экраны для боковых окон и детских мест.

При выборе аксессуара эксперты советуют обращать внимание, прежде всего, на три критерия: соответствие размера конкретному автомобилю, компактность в хранении и уровень защиты от ультрафиолета. Качественные модели способны значительно снизить температуру в салоне и сделать пребывание в автомобиле более безопасным даже в самые жаркие дни.

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