Hyundai расширяет сферу влияния: внедорожник Palisade выходит на мировой рынок

Южнокорейская автопроизводительная компания Hyundai выводит большой внедорожник Palisade на мировые рынки. С пятницы, 31 июля, новинку можно приобрести в Китае. Об этом сообщает информационное издание Авто Dream.

Габариты автомобиля составляют 4981х1976х1750 мм, а колесная база достигает внушительных 2 900 мм. Под капотом находится мощный 3,5-литровый мотор с отдачей в 272 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 8 АКПП и системой полного привода.

Из технического оснащения следует выделить наличие системы автоматического предотвращения столкновений, камеры кругового обзора, круиз-контроль и полностью цифровую приборную панель. Внедорожник Hyundai Palisade получил современную мультимедийную систему с диагональю 10,25 дюйма.

Также издание "Комментарии сообщало, что корейцы усовершенствовали свой автомобиль Hyundai Sonata. Его будет легко припарковать, а также он получит датчики безопасности.

Ранее также издание сообщало, что внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа.







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