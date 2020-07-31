Hyundai расширяет сферу влияния: внедорожник Palisade выходит на мировой рынок

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Павел Зинченко
Южнокорейская автопроизводительная компания Hyundai выводит большой внедорожник Palisade на мировые рынки. С пятницы, 31 июля, новинку можно приобрести в Китае. Об этом сообщает информационное издание Авто Dream.
Габариты автомобиля составляют 4981х1976х1750 мм, а колесная база достигает внушительных 2 900 мм. Под капотом находится мощный 3,5-литровый мотор с отдачей в 272 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 8 АКПП и системой полного привода.
Из технического оснащения следует выделить наличие системы автоматического предотвращения столкновений, камеры кругового обзора, круиз-контроль и полностью цифровую приборную панель. Внедорожник Hyundai Palisade получил современную мультимедийную систему с диагональю 10,25 дюйма.
Также издание "Комментарии сообщало, что корейцы усовершенствовали свой автомобиль Hyundai Sonata. Его будет легко припарковать, а также он получит датчики безопасности.
Ранее также издание сообщало, что внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа.
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