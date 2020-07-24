Легкая парковка и датчики безопасности: как корейцы прокачали свой Hyundai Sonata

Hyundai рассказал о наборе технического оснащения для обновленного бизнес-седана Sonata. По сравнению с предыдущими версиями новинка получит дополнительный набор опций, некоторые из которых будут доступны уже в базовой версии. Новая Hyundai Sonata доступна в трех комплектациях - SEL, SEL Plus и Limited. Сразу во всех версиях седан получит эффективную помощь при парковке автомобиля - действие будет основано на универсальных камерах, которые будут предупреждать о препятствиях. Об этом сообщает информационный портал Autotimes News.

Новшеством является система безопасного выхода из машины - благодаря специальным датчикам автомобиль будет предупреждать, если со стороны открывающейся двери приближается другой автомобиль. Кроме того, все уровни отделки салона новой Sonata получат систему управления полосой движения. Версия SEL Plus дополнительно получит 19-дюймовые колеса, завернутые в всесезонные шины Pirelli P Zero. Максимальная версия Limited также будет оснащена электрическими передними сиденьями. Автомобиль должен выйти на рынок в августе 2020 года.

Базовая версия Sonata будет стоить 27 000 долларов, а топовая версия - 34 000 долларов. В конце года Hyundai представит "заряженную" версию Sonata с индексом N-Line.

Как сообщало издание "Комментарии", итальянский автопроизводитель представил новый спорткар.

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