Hyundai представит мощнейший гибридный внедорожник: в чем секрет

Совершенно новый Hyundai Tucson 2022 года дебютировал в прошлом месяце с новым смелым дизайном, который помогает ему выделиться в многолюдном классе внедорожников среднего размера, а также с множеством новых технологий. Под капотом новый Tucson доступен с 2,5-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива мощностью 187 лошадиных сил и 178 фунт-фут крутящего момента или более эффективным гибридным 1,6-литровым турбонаддувом, производящим около 177 лошадиных сил и 195 фунт-фут. Hyundai даже рассматривает возможность выпуска впервые в истории высокопроизводительного Tucson N.

ФОТО: TUT.by

Во-первых, новый Tucson также получает гибридную обработку плагина, чтобы противостоять Toyota RAV4 Prime. Вариант PHEV оснащен 1,6-литровым двигателем T-GDi Smartstream в сочетании с электродвигателем мощностью 66,9 кВт и литий-полимерным аккумулятором на 13,8 кВтч. В совокупности эта установка выдает 265 лошадиных сил и 258 фунт-фут крутящего момента, которые передаются в стандартную систему полного привода через шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Для более плавной езды также доступна дополнительная система подвески с электронным управлением и технологией адаптивного демпфирования.

Чтобы свести к минимуму сопротивление и максимизировать топливную экономичность, Tucson Plug-in Hybrid оснащен активной воздушной заслонкой, которая регулирует воздухозаборники в зависимости от таких факторов, как температура охлаждающей жидкости двигателя и скорость автомобиля. При работе на чистой электроэнергии Tucson Plug-in Hybrid проработает более 31 мили без подзарядки.

Оснащенный бортовым зарядным устройством на 7,2 кВт, внедорожник можно заряжать от зарядной станции для электромобилей или домашней розетки. Однако добавление высоковольтной батареи не повлияло на практичность Tucson, поскольку вариант PHEV по-прежнему предлагает просторное грузовое пространство и место для ног.



Новый Tucson Plug-in Hybrid будет доступен в Европе весной 2021 года и в США летом 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Hyundai и Kia отзывают сотни тысяч своих автомобилей.

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