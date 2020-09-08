Hyundai и Kia отзывают сотни тысяч своих автомобилей

Автопроизводители Hyundai и Kia объявили об отзыве почти 600 тысяч автомобилей с 2013 по 2015 модельных годов, чтобы устранить проблему с утечкой тормозной жидкости в гидравлическом блоке управления антиблокировочной тормозной системы. Впервые о проблеме было сообщено в 2018 году, и автопроизводитель занимался расследованием. Hyundai сообщил, что двигатель может загореться, даже если автомобиль не будет заведен. Об этом сообщает издание Car and Driver.

Затронутые автомобили включают 440 370 автомобилей Kia, в том числе 283 803 Optimas 2013–2015 годов и 156 567 Sorentos 2014 и 2015 годов, а также 151 000 внедорожников Hyundai Santa Fe 2013–2015 модельного года.

Ранее, в 2020 году, Hyundai отозвала автомобили Elantra 2006–2011 и Elantra Touring 2007–2011 годов из-за электрического короткого замыкания, связанного с попаданием воды в компьютерный блок ABS, что снова повышает вероятность возгорания двигателя. А Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) с апреля 2019 года проводит расследование в отношении корейских автопроизводителей по жалобам на более 3000 возгораний двигателей и 103 травмы, не связанных с авариями.

Владельцы этих моделей автомобилей Kia или Hyundai могут проверить веб-сайт отзывов NHTSA, чтобы узнать, пострадал ли их автомобиль. Владельцы Kia будут уведомлены автопроизводителями начиная с 15 октября, а владельцы Hyundai получат свои письма через неделю. Работники компаний бесплатно заменят гидравлические электронные блоки управления, признанные неисправными.

Как сообщало издание "Комментарии", внедорожник Palisade выходит на мировой рынок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!