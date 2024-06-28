Где украинцы чаще всего покупают авто: топ-3 страны

С начала года Украина активно импортирует легковые автомобили. За первые четыре месяца в страну ввезли 118,1 тысячи авто, стоимостью свыше 1,5 миллиарда долларов. Больше всего машин приходит из Германии — это свыше 23,6 тысяч автомобилей.

Авто из-за границы: откуда везут и сколько тратят украинцы на импорт автомобилей

“Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай”, — говорится в сообщении Укравтопрома

Следом за Германией, основные поставки осуществляют США и Китай, отправившие в Украину 19,289 и 12,044 авто соответственно. В ТОП-10 стран поставщиков также входят Япония, Корея, Франция, Словакия, Мексика, Великобритания и Чехия.

Ранее “Комментарии” писали, что при покупке подержанного автомобиля многие рассчитывают сэкономить, но не всегда это оказывается выгодным. Эксперты предупреждают о трех моделях авто, которые могут привести к неожиданным и значительным расходам.

Кроме того, в начала 2024 года в списке самых продаваемых автомобилей лидируют традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания. По данным аналитической компании Focus2move, Toyota Corolla возвращается на первое место с результатом в 367 120 проданных единиц, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что в мае украинский рынок подержанных автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. Согласно данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный в страну.