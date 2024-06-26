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Три популярные подержанные авто, которые обойдутся дороже новых

Скрытые расходы подержанных авто: как не попасть в ловушку высоких затрат на ремонт

26 июня 2024, 13:50
Автор:
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Черновалова Кристина
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При покупке подержанного автомобиля многие рассчитывают сэкономить, но не всегда это оказывается выгодным. Эксперты предупреждают о трех моделях авто, которые могут привести к неожиданным и значительным расходам.

Три популярные подержанные авто, которые обойдутся дороже новых

Автоэксперты предупреждают: избегайте этих подержанных моделей авто

Адам Моррис, знаток автомобильного мира, рассказывает о трудностях с ранними моделями Mini Cooper. Они могут выглядеть заманчиво и весело на дороге, но их ремонт обходится очень дорого из-за сложности конструкции и высокой стоимости запчастей. Mini принадлежит BMW, что также увеличивает цену на комплектующие и обслуживание.

"Многие пожалеют о своем выборе после первых серьезных поломок," говорит Моррис. По его словам, кроме Mini Cooper, есть и другие модели, которые также могут стать "денежными ямами" из-за высоких расходов на обслуживание.

Эксперты советуют внимательно проверять историю автомобиля, обращать внимание на его техническое состояние и проконсультироваться с независимыми специалистами. Также стоит изучить рынок запчастей: их доступность и стоимость могут значительно повлиять на общие расходы на владение авто.

Хотя подержанные автомобили и предлагают начальную экономию, потенциальные скрытые расходы могут превысить ожидания и первоначальные планы на экономию. Подготовка и осмотрительность — ваши лучшие союзники при выборе автомобиля на вторичном рынке.

Напомним, что в мае украинский рынок подержанных автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. Согласно данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный в страну.



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Источник: https://www.unian.net/economics/transport/eksperty-nazvali-populyarnye-poderzhannye-avto-kotorye-luchshe-obhodit-desyatoy-dorogoy-12678072.html
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