С начала 2024 года в списке самых продаваемых автомобилей лидируют традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания. По данным аналитической компании Focus2move, Toyota Corolla возвращается на первое место с результатом в 367 120 проданных единиц, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Tesla отстает: самые продаваемые авто в 2024 году

Тем временем, электромобиль Tesla Model Y, который был на вершине рейтинга прошлого года, показал снижение продаж на 29,6%, с продажами в 240 874 автомобиля. Это свидетельствует о снижении спроса на электромобили..

Среди других популярных моделей находятся Toyota RAV4 с 325 704 проданными единицами и Ford F-Series с 259 191 единицей. Honda CR-V также показывает хорошие результаты с 29% ростом продаж, достигнув 241 384 единиц.

Напомним, что в мае украинский рынок подержанных автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. Согласно данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный в страну.

Кроме того, водителей в скором времени ожидает нововведения, касающиеся страхования авто: согласно новому закону, страховые суммы постепенно возрастут до 1 млн грн на одного потерпевшего, что является значительным увеличением по сравнению с нынешними лимитами

“Комментарии” также писали, что за 5 месяцев текущего года в Украину было импортировано 160 750 транспортных средств, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.