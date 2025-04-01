В Украине изменены правила движения: что позволили делать мотоциклистам

В Украине изменились правила дорожного движения, и теперь мопеды и мотоциклы могут пользоваться полосами для маршрутного транспорта. Соответствующее решение принял Кабинет Министров, чтобы сделать движение двухколесного транспорта более безопасным и эффективным в городах.

Мотоциклисты получили больше свободы в Украине. Фото из открытых источников

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил об изменении правила дорожного движения. Согласно новым правилам, мопедам и мотоциклам разрешено ездить по полосам общественного транспорта в направлении общего потока. Это означает, что водители двухколесного транспорта смогут использовать эти полосы так же, как и автобусы, троллейбусы и маршрутки.

"Внесены изменения в Правила дорожного движения. Дано право проезда мопедам и мотоциклам полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств", — сообщил Мельник.

Однако нововведение имеет исключения. Мотоциклы с боковыми прицепами, мотоколяски и трехколесные транспортные средства не смогут двигаться по полосам общественного транспорта.

Кроме того, правительство уточнило содержание информационно-указательных знаков 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", чтобы они соответствовали новым правилам.

Это поможет обеспечить дополнительную безопасность для мотоциклистов. Двухколесный транспорт менее защищен в общем трафике, особенно во время пробок. Выделенная полоса поможет избегать опасных ситуаций. Также благодаря этим изменениям мотоциклисты смогут меньше находиться в пробке. Мотоциклы и мопеды занимают меньше места, а их движение в общем потоке с автомобилями часто затруднено.

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