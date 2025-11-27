logo

Евросоюз инвестирует более 600 млн евро в электро- и водородную инфраструктуру: что изменится уже скоро
Евросоюз инвестирует более 600 млн евро в электро- и водородную инфраструктуру: что изменится уже скоро

Европа ускоряет отказ от традиционного топлива – под строительство новой инфраструктуры попали дороги, порты и аэропорты.

27 ноября 2025, 12:40
Европейский Союз выделил более 600 млн. евро на масштабное расширение инфраструктуры для альтернативных видов топлива. Об этом сообщает UAMotors. Финансирование получат 70 проектов в 24 странах , и главная цель – ускорить переход Европы к экологическому транспорту и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

ЕС инвестирует сотни миллионов в расширение зарядной и водородной инфраструктуры.

Финансовая волна накроет сразу несколько направлений. В ЕС установят более тысячи электрозарядных станций мощностью 150 кВт для легкого транспорта, около 2000 станций на 350 кВт , а также 586 мегаваттных зарядок для грузовиков. Кроме того, запланировано строительство 38 водородных заправок , что должно усилить позиции водорода как перспективного топлива для крупных автомобилей и коммерческого транспорта.

Морские порты тоже пойдут "в цифру": там создадут системы берегового электроснабжения , а также объекты для работы с аммиаком и метанолом — самыми популярными видами экополива в морской отрасли.

Европейская авиация не стоит в стороне — 16 аэропортов заменят наземную технику электрической , что значительно сократит выбросы и шумовую нагрузку. В Германии Stadtwerke München получит 3,8 млн евро на электрификацию автобусного парка, а Eon Drive Infrastructure будет вкладывать в расширение зарядной сети для грузовиков.

В Брюсселе ожидают, что эти инвестиции дадут старт новому витку развития экономического и экологического транспорта , а также создадут условия для массового перехода европейцев на электро- и водородные автомобили.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в октябре украинцы приобрели почти 10,5 тыс. электромобилей. Это говорит о том, что и Украина находится на стратегическом пути, определяющем будущее энергетики и транспорта. Электротранспорт снижает углеродный след планеты, усиливает энергетическую безопасность государств, ускоряет развитие инновационной инфраструктуры и формирует новую мировую экономику, где приоритетом становится чистая и устойчивая мобильность.



