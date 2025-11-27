logo_ukra

Євросоюз інвестує понад 600 млн євро в електро- та водневу інфраструктуру: що зміниться вже скоро
НОВИНИ

Євросоюз інвестує понад 600 млн євро в електро- та водневу інфраструктуру: що зміниться вже скоро

Європа пришвидшує відмову від традиційного палива — під будівництво нової інфраструктури потрапили дороги, порти й аеропорти.

27 листопада 2025, 12:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

Європейський Союз виділив понад 600 млн євро на масштабне розширення інфраструктури для альтернативних видів палива. Про це повідомляє UAMotors. Фінансування отримають 70 проєктів у 24 країнах, і головна мета — прискорити перехід Європи до екологічного транспорту та зменшити залежність від викопного палива.

Євросоюз інвестує понад 600 млн євро в електро- та водневу інфраструктуру: що зміниться вже скоро

ЄС інвестує сотні мільйонів у розширення зарядної та водневої інфраструктури.

Фінансова хвиля накриє одразу кілька напрямків. У ЄС встановлять понад тисячу електрозарядних станцій потужністю 150 кВт для легкого транспорту, близько 2000 станцій на 350 кВт, а також 586 мегаватних зарядок для вантажівок. Крім того, заплановано будівництво 38 водневих заправок, що має посилити позиції водню як перспективного палива для великих авто та комерційного транспорту.

Морські порти теж підуть “у цифру”: там створять системи берегового електропостачання, а також об’єкти для роботи з аміаком та метанолом — найпопулярнішими видами екопалива у морській галузі.

Європейська авіація не стоїть осторонь — 16 аеропортів замінять наземну техніку на електричну, що значно скоротить викиди та шумове навантаження. Зокрема, у Німеччині Stadtwerke München отримає 3,8 млн євро на електрифікацію автобусного парку, а Eon Drive Infrastructure вкладатиме в розширення зарядної мережі для вантажівок.

У Брюсселі очікують, що ці інвестиції дадуть старт новому витку розвитку економічного та екологічного транспорту, а також створять умови для масового переходу європейців на електро- та водневі авто.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у жовтні українці придбали майже 10,5 тис. електромобілів. Це говорить про те, що й Україна знаходиться на стратегічному шляху, який визначає майбутнє енергетики та транспорту. Електротранспорт  знижує вуглецевий слід планети, посилює енергетичну безпеку держав, прискорює розвиток інноваційної інфраструктури та формує нову світову економіку, де пріоритетом стає чиста й стійка мобільність.



