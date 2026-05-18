Это может убить авто: водителей предупредили об опасной привычке на АЗС

Многие водители считают заправку полного бака удобным и практичным решением. Однако эксперты предупреждают: привычка доливать топливо "до отказа" может привести к серьезным проблемам с автомобилем и даже повысить риск опасных ситуаций.

АЗС. Фото: из открытых источников

Современные автомобили оснащены сложной системой вентиляции топливного бака и специальными защитными клапанами. Один из них автоматически перекрывает подачу топлива в случае аварии, чтобы предотвратить утечку бензина после ДТП. Другой отвечает за циркуляцию воздуха и стабилизацию давления внутри бака.

Когда водитель продолжает заправку после автоматического отключения пистолета, избыток топлива может попасть в вентиляционную систему и повредить ее элементы. Особенно опасно это летом, когда из-за высокой температуры бензин начинает расширяться в объеме.

Специалисты предупреждают: перелив топлива способен вызвать утечки, резкий запах бензина в салоне, а также проблемы с электропроводкой и элементами ходовой части. Если крышка бака закрыта неплотно или имеет повреждения, риск утечки возрастает в разы.

Эксперты советуют прекращать заправку сразу после первого срабатывания автоматического пистолета и не пытаться "долить еще немного". Это поможет избежать избыточного давления и повреждений системы подачи топлива.

Однако ездить с почти пустым баком тоже опасно. При низком уровне топлива бензонасос начинает перегреваться, поскольку вместо охлаждения топливом он фактически работает с горячим воздухом. Постоянная эксплуатация автомобиля в таком режиме может привести к поломке насоса и засорению топливного фильтра осадком со дна бака.

Автомеханики рекомендуют поддерживать уровень топлива не ниже четверти бака. Такой подход помогает продлить срок службы топливной системы и избежать дорогостоящего ремонта.

Таким образом, и полный, и пустой бак могут стать причиной серьезных проблем для автомобиля – особенно в условиях жары и интенсивной эксплуатации.

Читайте также на портале "Комментарии" — водителей в Украине начали массово наказывать из-за номерных знаков: детали.