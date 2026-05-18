Це може вбити авто: водіїв попередили про небезпечну звичку на АЗС

Багато водіїв вважають заправку повного бака зручним та практичним рішенням. Проте експерти попереджають: звичка доливати паливо "до відмови" може призвести до серйозних проблем з автомобілем і навіть підвищити ризик небезпечних ситуацій.

Сучасні автомобілі оснащені складною системою вентиляції паливного бака та спеціальними захисними клапанами. Один із них автоматично перекриває подачу палива у разі аварії, щоб запобігти витоку бензину після ДТП. Інший відповідає за циркуляцію повітря та стабілізацію тиску всередині бака.

Коли водій продовжує заправку після автоматичного відключення пістолета, надлишок палива може потрапити у вентиляційну систему та пошкодити її елементи. Особливо небезпечно це влітку, коли через високу температуру бензин починає розширюватися в обсязі.

Фахівці попереджають: перелив палива здатний спричинити витік, різкий запах бензину в салоні, а також проблеми з електропроводкою та елементами ходової частини. Якщо кришка бака закрита нещільно або має пошкодження, ризик витоку зростає у рази.

Експерти радять припиняти заправку одразу після першого спрацьовування автоматичного пістолета та не намагатися "долити ще трохи". Це допоможе уникнути надлишкового тиску та пошкоджень системи подачі палива.

Проте їздити із майже порожнім баком теж небезпечно. При низькому рівні палива бензонасос починає перегріватись, оскільки замість охолодження паливом він фактично працює з гарячим повітрям. Постійна експлуатація автомобіля в такому режимі може призвести до поломки насоса та засмічення паливного фільтра осадом із дна бака.

Автомеханіки рекомендують підтримувати рівень палива не нижче за чверть бака. Такий підхід допомагає продовжити термін служби паливної системи та уникнути дорогого ремонту.

Таким чином, і повний, і порожній бак можуть спричинити серйозні проблеми для автомобіля – особливо в умовах спеки та інтенсивної експлуатації.

