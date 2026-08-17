Эти поездки убивают двигатель: какие авто категорически не стоит брать для города

Ежедневные поездки на несколько километров могут оказаться для автомобиля значительно вреднее, чем длительная езда по трассе. Главная проблема – двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры. Поэтому в смазке накапливается конденсат и топливо, что ускоряет его деградацию и износ деталей.

Ремонт авто. Фото: из открытых источников

Эксперты Auto Świat советуют для преимущественно городского режима обращать внимание на простые атмосферные бензиновые двигатели небольшого объема с распределенным впрыском. В качестве примера приводят моторы типа 1.0 MPI.

Их преимущество – отсутствие турбонаддува, непосредственного впрыска, двухмассового маховика и сложных фильтров GPF или DPF. Такие агрегаты обычно дешевле в обслуживании и лучше переносят частые короткие поездки.

Вместо этого бензиновые двигатели с прямым впрыском могут иметь проблемы из-за попадания части горючего в моторное масло во время работы холодного двигателя. Если масло постоянно не прогревается, бензин не успевает испаряться, а свойства масла ухудшаются.

Еще более сложная ситуация с современными дизелями. Для очистки фильтра твердых частиц DPF требуется длительная поездка под погрузкой. В городском режиме регенерация может постоянно прерываться, из-за чего фильтр забивается. Дополнительной проблемой становится попадание дизтоплива в масло.

В то же время электромобили с технической точки зрения отлично подходят для коротких маршрутов. Им не нужен прогрев двигателя, нет моторного масла, которое может разбавить топливо и сажевых фильтров.

Главными недостатками электрокаров остаются более высокая цена приобретения и вопросы зарядки, особенно для водителей без собственного гаража или паркоместа.

Если же автомобиль с бензиновым прямым впрыском или дизель используется преимущественно в городе, эксперты советуют хотя бы раз в неделю совершать длительную поездку по трассе. Это позволяет двигателю и выхлопной системе полноценно выйти на рабочую температуру.

Также издание "Комментарии" сообщало – пробег больше не скрутить: что изменится для водителей.



