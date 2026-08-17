Ці поїздки вбивають двигун: які авто категорично не варто брати для міста

Щоденні поїздки на кілька кілометрів можуть виявитися для автомобіля значно шкідливішими, ніж тривала їзда трасою. Головна проблема — двигун не встигає прогрітися до робочої температури. Через це в мастилі накопичується конденсат і паливо, що прискорює його деградацію та зношування деталей.

Ремонт авто. Фото: з відкритих джерел

Експерти Auto Świat радять для переважно міського режиму звертати увагу на прості атмосферні бензинові двигуни невеликого об’єму з розподіленим уприскуванням. Як приклад наводять мотори на кшталт 1.0 MPI.

Їхня перевага – відсутність турбонаддуву, безпосереднього впорскування, двомасового маховика та складних фільтрів GPF або DPF. Такі агрегати зазвичай дешевші в обслуговуванні й краще переносять часті короткі поїздки.

Натомість бензинові двигуни з прямим уприскуванням можуть мати проблеми через потрапляння частини пального в моторну оливу під час роботи холодного двигуна. Якщо мастило постійно не прогрівається, бензин не встигає випаровуватися, а властивості оливи погіршуються.

Ще складніша ситуація із сучасними дизелями. Для очищення фільтра твердих частинок DPF потрібна тривала поїздка під навантаженням. У міському режимі регенерація може постійно перериватися, через що фільтр забивається. Додатковою проблемою стає потрапляння дизпалива в оливу.

Водночас електромобілі з технічної точки зору чудово підходять для коротких маршрутів. Їм не потрібен прогрів двигуна, немає моторної оливи, яку може розбавити паливо, та сажових фільтрів.

Головними недоліками електрокарів залишаються вища ціна придбання та питання заряджання, особливо для водіїв без власного гаража чи паркомісця.

Якщо ж автомобіль із бензиновим прямим упорскуванням або дизель використовується переважно в місті, експерти радять хоча б раз на тиждень здійснювати тривалу поїздку трасою. Це дозволяє двигуну та вихлопній системі повноцінно вийти на робочу температуру.

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