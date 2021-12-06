logo

BTC/USD

48720.44

ETH/USD

4075.01

LTC/USD

148.71

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Эксперты назвали 5 вещей, без которых зимой лучше не садиться за руль автомобиля
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты назвали 5 вещей, без которых зимой лучше не садиться за руль автомобиля

Автоэксперты советуют укомплектовать свой автомобиль всем необходимым еще до наступления снегопадов и морозов

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине автоэксперты рассказали, без чего нежелательно зимой выезжать на своем автомобиле. В частности, эксперты подчеркнули, что зимой за рулем нужно быть очень внимательным, ведь неприятность может подстерегать там, где ее не ждешь. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали в Auto.Bigmir.net.

Эксперты назвали 5 вещей, без которых зимой лучше не садиться за руль автомобиля

Автомобиль. Фото: из открытых источников

Так, водители, которые имеют достаточный опыт вождения, рассказывают, что лучше всего перед поездкой в зимнюю пору хорошенько укомплектовать свою машину самым необходимым.

Первое на что нужно обратить внимание – это зимняя резина. Некоторые новички думают, что зимняя резина нужна только при езде во время гололеда или по заснеженным трассам. На самом деле главной предпосылкой для того, чтобы "переобуть" вашего железного коня есть понижение температуры воздуха. Колеса на летней резине при минусовых температурах становят менее управляемыми. Их водители называют "дубовыми". Управлять автомобилем на летней резине зимой очень сложно.

Второе, на что стоит обратить внимание, это хорошо заряженная АКБ. Опять же, при минусовых температурах есть риск, что старенький аккумулятор может в самый неожиданные момент не выдержать.

Третье, исправно работающие дворники. Если вы заметили, что после работы дворников остаются полосы на стекле, то лучше такие дворники заменить.

Четвертое, у водителя в багажнике должна быть щетка со скребком. Если с вечера была оттепель, а к утру снова все замерзло, то скребок станет именно тем, что вам очень и очень понадобится.

Ну, и пятое – небольшая лопата должна всегда быть под рукой. После обильного снегопада – лопата будет очень кстати.

Читайте также на портале "Комментарии" – лайфак для водителей, когда лучше менять летнюю резину на зимнюю.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://auto.bigmir.net/practice/service/5899271-bez-chego-nelzya-ezdit-zimoj-5-neobkhodimykh-veschej
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!