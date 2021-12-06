Эксперты назвали 5 вещей, без которых зимой лучше не садиться за руль автомобиля

В Украине автоэксперты рассказали, без чего нежелательно зимой выезжать на своем автомобиле. В частности, эксперты подчеркнули, что зимой за рулем нужно быть очень внимательным, ведь неприятность может подстерегать там, где ее не ждешь. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали в Auto.Bigmir.net.

Автомобиль. Фото: из открытых источников

Так, водители, которые имеют достаточный опыт вождения, рассказывают, что лучше всего перед поездкой в зимнюю пору хорошенько укомплектовать свою машину самым необходимым.

Первое на что нужно обратить внимание – это зимняя резина. Некоторые новички думают, что зимняя резина нужна только при езде во время гололеда или по заснеженным трассам. На самом деле главной предпосылкой для того, чтобы "переобуть" вашего железного коня есть понижение температуры воздуха. Колеса на летней резине при минусовых температурах становят менее управляемыми. Их водители называют "дубовыми". Управлять автомобилем на летней резине зимой очень сложно.

Второе, на что стоит обратить внимание, это хорошо заряженная АКБ. Опять же, при минусовых температурах есть риск, что старенький аккумулятор может в самый неожиданные момент не выдержать.

Третье, исправно работающие дворники. Если вы заметили, что после работы дворников остаются полосы на стекле, то лучше такие дворники заменить.

Четвертое, у водителя в багажнике должна быть щетка со скребком. Если с вечера была оттепель, а к утру снова все замерзло, то скребок станет именно тем, что вам очень и очень понадобится.

Ну, и пятое – небольшая лопата должна всегда быть под рукой. После обильного снегопада – лопата будет очень кстати.

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