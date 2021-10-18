logo
Русский Українська

BTC/USD

60919.96

ETH/USD

3729.95

LTC/USD

180.99

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Меняем шины на зимние – дельный совет для водителей
commentss НОВОСТИ Все новости

Меняем шины на зимние – дельный совет для водителей

Лайфак для водителей, когда лучше менять летнюю резину на зимнюю

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей

В правилах дорожного движения никак не прописана процедура смены зимней резины на летнюю и наоборот. Водители сами решают, когда им переобувать своего "железного коня". При этом далеко не каждый водитель может вовремя сориентироваться, когда стоит готовиться к зиме. Как информирует издание "Комментарии", когда в Украине стоит менять колёса на зимние и почему это важно рассказали в статье "Auto.bigmir". 

Меняем шины на зимние – дельный совет для водителей

Шины. Фото из открытых источников

В материале говорится, что большинство автоэкспертов высказывает мнение, что как только появятся первые заморозки или выпадет первый снег нужно отправляться на шиномонтаж, чтобы поменять колёса. Но сами автолюбители говорят, что последние годы в Украине существенно изменился климат и можно спокойно ездить на летней резине до Нового года не только потом думать о ее смене.

Украина сегодня одна из немногих стран Европы, где нет четко прописанной процедуры в законодательстве о смене летних шин на зимние. Автовладельцы же других стран Европы обязаны менять колёса в ноябре-декабре. На зимней резине можно передвигаться до конца марта-начала апреля. Что касается Украины, то даже, если вас остановят полицейские среди зимы на летней резине, то никакого штрафа они вам выписать не смогут. Здесь уже вопрос безопасности и ответственности самих водителей. Первым сигналом о том, что пора сменить резину есть температура воздуха. Если ночью температура приближается к нулю, а то и ниже, то это первый сигнал о том, что нужно "переобуваться". С другой стороны, если же на столбике термометра температура поползла выше 10 градусов, то на зимней резине при такой погоде существенно сложнее ездить, плюс увеличивается расход топлива. Поэтому автовладельцы советуют – оптимально ехать "переобуваться" при температуре, которая близка к нулю.

Также читайте на портале "Комментарии" — имеют ли право водители снимать на камеру инспекторов полиции – ответ дал эксперт.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://auto.bigmir.net/practice/service/5477833-kogda-pereobuvatsya-v-zimnyuyu-rezinu-v-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения

GORVV

сегодня, 13:21

Доброго времени суток. Очередная статья, которая не дает пользователю никакой конкретной информации, а только вводит в заблуждение. В профильных источниках известна информация - смену резины необходимо производить, когда среднесуточная температура составляет меньше 7 градусов. Успехов!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ