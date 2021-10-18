Меняем шины на зимние – дельный совет для водителей

В правилах дорожного движения никак не прописана процедура смены зимней резины на летнюю и наоборот. Водители сами решают, когда им переобувать своего "железного коня". При этом далеко не каждый водитель может вовремя сориентироваться, когда стоит готовиться к зиме. Как информирует издание "Комментарии", когда в Украине стоит менять колёса на зимние и почему это важно рассказали в статье "Auto.bigmir".

Шины. Фото из открытых источников

В материале говорится, что большинство автоэкспертов высказывает мнение, что как только появятся первые заморозки или выпадет первый снег нужно отправляться на шиномонтаж, чтобы поменять колёса. Но сами автолюбители говорят, что последние годы в Украине существенно изменился климат и можно спокойно ездить на летней резине до Нового года не только потом думать о ее смене.

Украина сегодня одна из немногих стран Европы, где нет четко прописанной процедуры в законодательстве о смене летних шин на зимние. Автовладельцы же других стран Европы обязаны менять колёса в ноябре-декабре. На зимней резине можно передвигаться до конца марта-начала апреля. Что касается Украины, то даже, если вас остановят полицейские среди зимы на летней резине, то никакого штрафа они вам выписать не смогут. Здесь уже вопрос безопасности и ответственности самих водителей. Первым сигналом о том, что пора сменить резину есть температура воздуха. Если ночью температура приближается к нулю, а то и ниже, то это первый сигнал о том, что нужно "переобуваться". С другой стороны, если же на столбике термометра температура поползла выше 10 градусов, то на зимней резине при такой погоде существенно сложнее ездить, плюс увеличивается расход топлива. Поэтому автовладельцы советуют – оптимально ехать "переобуваться" при температуре, которая близка к нулю.

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