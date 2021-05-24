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В Украине взлетят цены на подержанные автомобили: причины

Эксперты предрекают подорожание в Украине подержанных автомобилей из США

сегодня, 16:52
Автор:

Денис Подставной

Эксперты сообщили о том, что в Украине ожидается подорожание подержанных автомобилей из США. По их данным, рост спроса на автомобили из Америки вырос на 5% только за последние несколько недель. 

В Украине взлетят цены на подержанные автомобили: причины

Б/у авто. Фото из открытых источников

Как заявляют аналитики из Cox Automotive, в этом месяце подержанные американские авто выросли в цене на целых 30%. Сейчас цены на них самые высокие за последние 20 лет.

Американцы из-за коронавирусной пандемии стали чаще покупать б/у авто, чтобы лишний раз не пользоваться общественным транспортом и не подвергать себя опасности. Большой спрос привел к постепенному и стабильному росту цен. 

Также производители столкнулись с дефицитом микрочипов, которые необходимы для сборки машин. Из-за этого новые авто стали выпускать заметно реже и образовалась ситуация, когда спрос на них превысил предложение. Это также повлияло на то, чтобы американцы начали засматриваться на рынок бывших в употреблении автомобилей. Более того, с "полок" "сметается" транспорт даже в очень плохом состоянии, так называемые "битки", которые в последнее время стали очень популярными у нас в стране. 

Основываясь на том, что пандемия в ближайшее время не будет окончена, а дефицит полупроводниковой продукции не будет остановлен, эксперты сделали вывод, что цены на подержанные автомобили из США будут только расти. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Samsung не справляется с производством своих новых смартфонов. А также информировало о том, на какие продукты вырастут цены


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Источник: https://kurs.com.ua/novost/387681-v-ukraine-sushestvenno-podorozhajut-bu-avto-iz-ssha?source=ukrnet
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