В Украине взлетят цены на подержанные автомобили: причины

Эксперты сообщили о том, что в Украине ожидается подорожание подержанных автомобилей из США. По их данным, рост спроса на автомобили из Америки вырос на 5% только за последние несколько недель.

Б/у авто. Фото из открытых источников

Как заявляют аналитики из Cox Automotive, в этом месяце подержанные американские авто выросли в цене на целых 30%. Сейчас цены на них самые высокие за последние 20 лет.

Американцы из-за коронавирусной пандемии стали чаще покупать б/у авто, чтобы лишний раз не пользоваться общественным транспортом и не подвергать себя опасности. Большой спрос привел к постепенному и стабильному росту цен.

Также производители столкнулись с дефицитом микрочипов, которые необходимы для сборки машин. Из-за этого новые авто стали выпускать заметно реже и образовалась ситуация, когда спрос на них превысил предложение. Это также повлияло на то, чтобы американцы начали засматриваться на рынок бывших в употреблении автомобилей. Более того, с "полок" "сметается" транспорт даже в очень плохом состоянии, так называемые "битки", которые в последнее время стали очень популярными у нас в стране.

Основываясь на том, что пандемия в ближайшее время не будет окончена, а дефицит полупроводниковой продукции не будет остановлен, эксперты сделали вывод, что цены на подержанные автомобили из США будут только расти.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Samsung не справляется с производством своих новых смартфонов. А также информировало о том, на какие продукты вырастут цены.

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