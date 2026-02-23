Что обязательно проверить в авто перед весной: советы, которые пригодятся каждому водителю

Зима подходит к концу, но ее последствия для автомобиля могут напоминать о себе еще долго. Именно на рубеже сезонов водителям следует провести комплексную проверку транспорта, чтобы избежать дорогостоящих поломок весной.

Прежде всего – шины. Специалисты советуют не торопиться с переходом на летнюю резину при первом потеплении, но и не затягивать до стабильного тепла. Зимние шины быстро изнашиваются на теплом асфальте, а управляемость ухудшается. Одновременно следует осмотреть диски на наличие микротрещин и коррозии после контакта с реагентами.

Отдельное внимание – кузова и днища. За зиму в скрытых полостях скапливаются грязь и соляные смеси. Тщательная мойка снизу поможет предотвратить коррозию. Мелкие сколы и ячейки ржавчины нужно обработать антикором, более глубокие повреждения – устранить на СТО.

После холодов следует проверить смазку и фильтры: из-за сложных условий эксплуатации их ресурс сокращается. Не менее важна диагностика тормозной системы – проверка магистралей, суппортов и состояния тормозной жидкости, которая накапливает влагу и может потерять эффективность.

Морозы также истощают аккумулятор. Клеммы следует очистить, а батарею – подзарядить. В топливном баке возможен конденсат, поэтому замена топливного фильтра не будет излишней.

Не стоит забывать и о подвеске: весенние ямы быстро "добывают" сайлентблоки и втулки. Если авто тянет в сторону – необходимо проверить развал-схождение.

Напоследок – салон. Влага под ковриками может вызвать грибок и неприятный запах. Весенняя ревизия – это не формальность, а залог безопасной и беспроблемной езды.

