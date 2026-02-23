Що обов’язково перевірити в авто перед весною: поради, які стануть у нагоді кожному водієві

Зима добігає кінця, але її наслідки для автомобіля можуть нагадувати про себе ще довго. Саме на межі сезонів водіям варто провести комплексну перевірку транспорту, аби уникнути дорогих поломок навесні.

СТО. Фото: з відкритих джерел

Передусім – шини. Фахівці радять не поспішати з переходом на літню гуму при першому потеплінні, але й не затягувати до стабільного тепла. Зимові шини швидко зношуються на теплому асфальті, а керованість погіршується. Одночасно слід оглянути диски на наявність мікротріщин та корозії після контакту з реагентами.

Окрема увага – кузову та днищу. За зиму в прихованих порожнинах накопичуються бруд і соляні суміші. Ретельна мийка знизу допоможе запобігти корозії. Дрібні сколи та осередки іржі потрібно обробити антикором, глибші пошкодження – усунути на СТО.

Після холодів варто перевірити мастило та фільтри: через складні умови експлуатації їхній ресурс скорочується. Не менш важлива діагностика гальмівної системи – перевірка магістралей, супортів і стану гальмівної рідини, яка накопичує вологу та може втратити ефективність.

Морози також виснажують акумулятор. Клеми слід очистити, а батарею — підзарядити. У паливному баку можливий конденсат, тому заміна паливного фільтра не буде зайвою.

Не варто забувати й про підвіску: весняні ями швидко "добивають" сайлентблоки та втулки. Якщо авто тягне вбік – необхідно перевірити розвал-сходження.

Наостанок – салон. Волога під килимками може спричинити грибок і неприємний запах. Весняна ревізія – це не формальність, а запорука безпечної та безпроблемної їзди.

