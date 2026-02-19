logo_ukra

«Пастка нуля»: чому миття авто взимку може обернутися дорогим ремонтом
commentss НОВИНИ Всі новини

«Пастка нуля»: чому миття авто взимку може обернутися дорогим ремонтом

Експерти попереджають: одна помилка під час морозу здатна прискорити корозію і заблокувати двері

19 лютого 2026, 16:22
У зимовий період кузов автомобіля зазнає особливо агресивного впливу навколишнього середовища. Сіль, бруд, сніг і волога накопичуються на поверхні та днищі, поступово руйнуючи лакофарбове покриття і сприяючи появі корозії. Саме тому регулярне миття машини в холодну пору року є необхідним елементом догляду.

«Пастка нуля»: чому миття авто взимку може обернутися дорогим ремонтом

Миття авто взимку. Фото: із відкритих джерел

Однак фахівці застерігають від так званої "пастки 0°C". Якщо температура опускається нижче нуля, вода, яка потрапляє у щілини кузова, замки чи ущільнювачі дверей, може швидко замерзнути. Це призводить до серйозних проблем: двері перестають відкриватися, замки заклинює, а повторне замерзання і відтавання води пришвидшує руйнування металу.

Щоб уникнути пошкоджень, експерти рекомендують мити автомобіль лише при температурі вище нуля. Оптимально використовувати воду температурою близько 30-40°C – вона ефективно очищає поверхню і водночас не шкодить покриттю. Найкращий час для миття взимку – середина дня, коли повітря прогрівається найбільше.

Якщо ж миття необхідне під час морозу, варто обирати автомийки із закритими приміщеннями або теплими боксами. Після процедури рекомендується проїхати кілька кілометрів, щоб залишки води випарувалися, а також кілька разів відкрити і закрити двері, щоб видалити вологу з ущільнювачів.

Фахівці наголошують: неправильне миття взимку може не лише створити тимчасові незручності, а й призвести до довготривалих пошкоджень кузова та дорогого ремонту. Правильний догляд у холодний сезон допоможе зберегти автомобіль у хорошому стані та уникнути неприємних сюрпризів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — салон автомобіля може приховувати значно більше бактерій, ніж здається на перший погляд. За даними дослідження компанії Carlease.co.uk, водії у Великій Британії миють свої авто рідше ніж п'ять разів на рік, а майже чверть узагалі не переймається чистотою всередині. Тим часом експерти попереджають: за рівнем забруднення машина іноді перевершує навіть сидіння унітазу.




Джерело: https://motoryzacja.interia.pl/porady/eksploatacja/news-nie-wszyscy-znaja-zasade-0-stopni-zima-kazdy-kierowca-powini,nId,22545829#google_vignette
