«Пастка нуля»: чому миття авто взимку може обернутися дорогим ремонтом

У зимовий період кузов автомобіля зазнає особливо агресивного впливу навколишнього середовища. Сіль, бруд, сніг і волога накопичуються на поверхні та днищі, поступово руйнуючи лакофарбове покриття і сприяючи появі корозії. Саме тому регулярне миття машини в холодну пору року є необхідним елементом догляду.

Миття авто взимку. Фото: із відкритих джерел

Однак фахівці застерігають від так званої "пастки 0°C". Якщо температура опускається нижче нуля, вода, яка потрапляє у щілини кузова, замки чи ущільнювачі дверей, може швидко замерзнути. Це призводить до серйозних проблем: двері перестають відкриватися, замки заклинює, а повторне замерзання і відтавання води пришвидшує руйнування металу.

Щоб уникнути пошкоджень, експерти рекомендують мити автомобіль лише при температурі вище нуля. Оптимально використовувати воду температурою близько 30-40°C – вона ефективно очищає поверхню і водночас не шкодить покриттю. Найкращий час для миття взимку – середина дня, коли повітря прогрівається найбільше.

Якщо ж миття необхідне під час морозу, варто обирати автомийки із закритими приміщеннями або теплими боксами. Після процедури рекомендується проїхати кілька кілометрів, щоб залишки води випарувалися, а також кілька разів відкрити і закрити двері, щоб видалити вологу з ущільнювачів.

Фахівці наголошують: неправильне миття взимку може не лише створити тимчасові незручності, а й призвести до довготривалих пошкоджень кузова та дорогого ремонту. Правильний догляд у холодний сезон допоможе зберегти автомобіль у хорошому стані та уникнути неприємних сюрпризів.

