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Главная Новости Мужчина авто Чем можно заняться, когда оказался в пробке: несколько советов водителям
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Чем можно заняться, когда оказался в пробке: несколько советов водителям

Пребывая в пробке, можно весьма полезно провести время

сегодня, 09:57
Автор:

Павел Зинченко

Все мужчины, которые имеют свой автомобиль, регулярно попадают в пробки. Как правило, это не трагедия, но связанное с этим прискорбным событием полное бездействие крайне утомляет. Именно поэтому мы решили рассказать вам, чем интересным можно было бы заняться, если таки пришлось застрять посреди города в окружении других автомобилей.

Чем можно заняться, когда оказался в пробке: несколько советов водителям

Чем заняться в пробке

Аудиокниги и подкасты

Начните с жанра, который вам наиболее интересен. Художественные произведения, тренинги, профессиональная литература или подкасты на любую тематику — все зависит от ваших предпочтений. Пассажиры могут почитать книгу онлайн. 

Иностранный язык

Включаем подкаст или же специальный обучающий аудиоурок, слушаем и повторяем. Учитывая количество и длину пробок в большинстве украинских городов, вы сможете довольно быстро выучить любой иностранный язык. 

Включить музыку и петь

Прекрасный вариант, чтобы поднять настроение, отдохнуть и расслабиться.  

Онлайн-курсы

В сети есть широкий выбор онлайн-курсов для разных профессий. Достаточно выбрать необходимый и начать обучаться. Таким образом, за время пребывания в пробках вы не только совершенствуетесь в своих навыках, а и освоите новую профессию!

Поговорить с близкими

Постоянная занятость мешает полноценному общению с близкими. Если вы находитесь в личном транспортном средстве, наберите кого-то из родственников или друзей, особенно с кем уже довольно давно не созванивались.

Эти занятия помогут скрасить долгое пребывание в автомобиле посреди дороги. Кроме того, они могут быть полезными. Также издание "Комментарии" расскажет, как заставить автомобиль ехать быстрее.


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Источник: https://mport.ua/mix/2890563-chem-zanyatsya-v-probkakh
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