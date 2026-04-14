Будут ли штрафовать в Украине за непристегнутый ремень автоматически: водители должны это учесть

В Украине стремительно расширяется система автоматической фиксации нарушений ПДД, все чаще вызывающая вопросы у водителей: способны ли камеры штрафовать за непристегнутый ремень безопасности.

Ремень безопасности. Фото: из открытых источников

Как известно, система автофиксации активно внедряется с 2020 года. Камеры устанавливаются как в городах, так и на трассах государственного значения и аварийно опасных участках. Их основная задача – контроль скоростного режима. Устройство фиксирует превышение скорости, распознает номер авто и передает данные в центр обработки, где формируется постановление о штрафе.

По состоянию на 2026 год большинство таких камер в Украине не способны определять, пристегнут водитель или пассажиры. Следовательно, автоматические штрафы за это нарушение не направляются. Основной фокус системы продолжает оставаться на превышении скорости.

В то же время, технологии не стоят на месте. В ряде стран уже работают камеры, которые могут фиксировать не только скорость, но и использование мобильного телефона за рулем или отсутствие ремня безопасности. В Украине внедрение таких решений пока только обсуждается, однако в будущем система может быть модернизирована.

Несмотря на это, требование пользоваться ремнями безопасности остается обязательным. За ее нарушение предусмотрен штраф – в 2026 году он составляет 510 гривен. Такое правонарушение могут зафиксировать только полицейские во время остановки автомобиля.

Водитель также несет ответственность за пассажиров как на переднем, так и на заднем сиденье. Эксперты отмечают: даже без контроля камер пренебрежения ремнями безопасности остается одной из самых распространенных причин травм в ДТП.

В перспективе украинские дороги могут получить "умные" камеры нового поколения, которые будут фиксировать гораздо больше нарушений. Но пока автоматический контроль ремней безопасности – вопрос будущего.

