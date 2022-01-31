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BMW представил авто, которое изменяет цвет по нажатию кнопки

BMW Group представило концепт авто BMW iX Flow, которое может изменять цвет кузова нажатием кнопки

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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BMW Group не перестает удивлять. Так всемирно известная компания представила новый автомобиль BMW iX Flow, главная изюминка которого в том, что он может изменять цвет, словно хамелеон. Правда, цветовая гамма представлена только двумя цветами черным и белым, которые могут миксоваться и смешиваться между собой. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "DW".

BMW представил авто, которое изменяет цвет по нажатию кнопки

BMW. Фото: DW

Издание отмечает, чтобы изменить цвет автомобиля достаточно лишь нажать одну кнопку. Весь секрет в том, что автомобили используют электрофоретическую технологию. Таким образом, черный цвет меняется на белый и наоборот. Может быть даже сочетание двух цветов по всей поверхности кузова.

BMW Group за основу новой модели взяла электрический внедорожник iX, официальная презентация которого прошла в прошлом году. Разработчики рассказывают, изменение цвета – это не только стильная новинка, но новая технология имеет практический аспект. Изменение цвета поможет при длительном путешествии, когда за окном высока плюсовая температура. Это поможет повысить эффективность и терморегулировку внутри автомобиля.

Разработчиком новой технологии является компания E-Ink, специализирующаяся на разработке технологий для электронных книг. Если же говорить более конкретно о том, как работает новая технология, то она включается через пленку, которой покрыт кузов авто. Эта плёнка содержит специальные пигменты, которые при электрической стимуляции поднимаются вверх, изменяя цвет кузова автомобиля.

Читайте на портале "Комментарии" – летающий автомобиль прошел финальные испытания.



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Источник: https://twitter.com/dw_ukrainian/status/1487732318944960512?t=bekSG1ZGAl3KUE9bhkO2VQ&s=09
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