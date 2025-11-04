Без полиса отправились в путь на авто: какой штраф придется заплатить

Водителям в Украине строго запрещено ездить без действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО). За это предусмотрены административные штрафы, размер которых зависит от обстоятельств нарушения.

Полиция. Фото: из открытых источников

Новые правила страхования, прописанные в законе "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", начали действовать с 1 января 2025 года.

Один из главных пунктов – усиление контроля за наличием полиса. Полиция и дальше будет иметь право проверять его во время остановки автомобиля. Если документ отсутствует, штраф будет составлять 425 гривен. Если водитель не оплатит его в течение 15 дней, сумма удвоится до 850 гривен.

В то же время, отсутствие полиса может привести не только к административному наказанию. В случае ДТП водитель без страховки должен самостоятельно возмещать ущерб пострадавшим, которые могут достигать сотен тысяч гривен.

Закон также предусматривает, что с 2026 года все полисы станут электронными, а контроль за их наличием впоследствии будет осуществляться автоматически через единую базу данных.

Ранее некоторые категории водителей, в том числе участники боевых действий и лица с инвалидностью, были освобождены от обязанности оформлять автогражданку. Теперь эти льготы отменены. Для них останется скидка 50% на стоимость полиса, который оформляется только на льготника.

Владельцы машин с иностранными номерами будут пользоваться полисом "Зеленая карта" — для них украинская автогражданка не нужна.

