Бензиновый запас под запретом: водителей предупреждают о штрафах и опасности

Из-за подорожания топлива многие водители в Польша начали закупать бензин и дизель "про запас". Однако не все знают, что в стране действуют строгие правила перевозки и хранения горючего. Нарушения караются крупными штрафами и создают реальную угрозу безопасности.

После эскалации ситуации на Ближний Восток цены на топливо выросли, и часть автомобилистов стала перевозить дополнительные канистры. Закон разрешает транспортировку только в сертифицированной таре с маркировкой UN.

При этом действуют ограничения: одна канистра – максимум 60 литров, а общий объем топлива в машине не должен превышать 240 литров. Перевозка в бочках или пластиковых бутылках из-под воды, омывателя или бытовой химии запрещена, так как такая тара может повредиться или создать искру, что грозит возгоранием или взрывом.

За нарушение правил перевозки предусмотрены штрафы до 3000 злотых за несертифицированную тару и до 2000 злотых за превышение объема.

Не менее строгие правила действуют для хранения топлива. В гараже, примыкающем к дому или террасе, можно хранить до 60 литров, а в отдельном гараже площадью до 100 кв. м – до 200 литров. Хранение в квартирах, подвалах и на балконах категорически запрещено. За нарушения предусмотрен штраф до 5000 злотых, а в отдельных случаях возможен даже арест. Власти предупреждают, что горючее в подвалах многоквартирных домов представляет угрозу для всех жильцов.

Эксперты советуют водителям использовать только сертифицированные канистры, строго соблюдать объемы и хранить топливо в безопасных местах, чтобы избежать штрафов и риска пожара. Соблюдение правил сейчас важнее, чем когда-либо: небольшой "запас" может обернуться крупной проблемой для водителя и окружающих.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая ошибка водителей может уничтожить современный двигатель авто.



