Бензиновий запас під забороною: водіїв попереджають про штрафи та небезпеку

Через подорожчання палива багато водіїв у Польщу почали закуповувати бензин та дизель "про запас". Однак не всі знають, що в країні діють суворі правила перевезення та зберігання пального. Порушення караються великими штрафами та створюють реальну загрозу безпеці.

Після ескалації ситуації на Близькому Сході ціни на пальне зросли, і частина автомобілістів почала перевозити додаткові каністри. Закон дозволяє транспортування лише у сертифікованій тарі з маркуванням UN.

При цьому діють обмеження: одна каністра — максимум 60 літрів, а загальний обсяг палива в машині не повинен перевищувати 240 літрів. Перевезення в бочках або пластикових пляшках з-під води, омивача або побутової хімії заборонено, оскільки така тара може пошкодитися або створити іскру, що загрожує спалахом або вибухом.

За порушення правил перевезення передбачено штрафи до 3000 злотих за несертифіковану тару та до 2000 злотих за перевищення обсягу.

Не менш суворі правила діють зберігання палива. У гаражі, що примикає до будинку або тераси, можна зберігати до 60 літрів, а в окремому гаражі площею до 100 кв. м – до 200 літрів. Зберігання у квартирах, підвалах та на балконах категорично заборонено. За порушення передбачено штраф до 5000 злотих, а окремих випадках можливий навіть арешт. Влада попереджає, що пальне у підвалах багатоквартирних будинків становить загрозу для всіх мешканців.

Експерти радять водіям використовувати лише сертифіковані каністри, суворо дотримуватись обсягів та зберігати паливо у безпечних місцях, щоб уникнути штрафів та ризику пожежі. Дотримання правил зараз важливіше, ніж будь-коли: невеликий "запас" може обернутися великою проблемою для водія та оточуючих.

