Бензин исчезает быстрее обычного: пять причин перерасхода топлива и предупредил о дорогом ремонте

Если автомобиль начал потреблять больше бензина, это не обязательно означает серьезную поломку. Причиной могут быть резкие ускорения, высокая скорость, изношенные свечи зажигания, неисправные датчики или проблемы с топливной системой. Об этом автомеханик Александр Годунок.

Ремонт авто. Фото: из открытых источников

По словам специалиста, показатели расхода, заявленные производителем, рассчитываются в определенных условиях. В реальной эксплуатации результат зависит от дорожной обстановки, загрузки машины, качества горючего и манеры вождения. Дополнительную нагрузку на двигатель создает и кондиционер: он может увеличивать расход примерно на 1–2 литра на 100 километров.

Среди распространенных технических причин – изношенные свечи зажигания. Если топливно-воздушная смесь сгорает неправильно, эффективность двигателя снижается. Срок замены свечей зависит от их типа и модели автомобиля, поэтому ориентироваться нужно на рекомендации производителя.

Еще один возможный виновник – неисправный лямбда-зонд. Этот датчик анализирует выхлопные газы и помогает системе управления регулировать подачу топлива. При неправильных показаниях двигатель может расходовать больше бензина. Аналогичные проблемы вызывают загрязненные форсунки, которые перестают равномерно распылять горючее, а также неисправный топливный насос.

Перед обращением на СТО водитель может проверить состояние свечей, однако полноценную диагностику топливной системы лучше доверить специалистам. Внезапный рост расхода вдвое или больше – серьезный повод проверить автомобиль с помощью компьютерной диагностики.

Стоимость ремонта зависит от конструкции машины. В некоторых моделях замена свечей обходится сравнительно недорого, но при сложном доступе к двигателю расходы могут достигать 20–30 тысяч гривен. Очистка загрязненных форсунок ультразвуком, по словам механика, стоит около 2-3 тысяч гривен.

Давление топливного насоса также проверяют отдельно, сопоставляя результат с требованиями производителя. Если детали исправны, расход должен приближаться к заявленным показателям с учетом реальных условий эксплуатации.

Главное – не спешить менять все подряд. Сначала следует установить причину перерасхода: это поможет избежать лишних расходов и вовремя обнаружить неисправность, которая способна повлиять на работу автомобиля.

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