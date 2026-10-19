Бензин зникає швидше, ніж звичайно: п'ять причин перевитрати палива і попередив про дорогий ремонт

Якщо автомобіль почав споживати більше бензину, це обов'язково означає серйозну поломку. Причиною можуть бути різкі прискорення, висока швидкість, зношені запалювання свічки, несправні датчики або проблеми з паливною системою. Про це автомеханік Олександр Годунок.

Ремонт авто. Фото: з відкритих джерел

За словами фахівця, показники витрати, заявлені виробником, розраховуються за певних умов. У реальній експлуатації результат залежить від дорожньої обстановки, завантаження машини, якості пального та манери водіння. Додаткове навантаження на двигун створює і кондиціонер: він може збільшувати витрати приблизно на 1-2 літри на 100 кілометрів.

Серед найпоширеніших технічних причин – зношені свічки запалювання. Якщо паливно-повітряна суміш згорає неправильно, ефективність двигуна знижується. Термін заміни свічок залежить від їхнього типу та моделі автомобіля, тому орієнтуватися потрібно на рекомендації виробника.

Ще один можливий винуватець – несправний лямбда-зонд. Цей датчик аналізує вихлопні гази та допомагає системі керування регулювати подачу палива. При неправильних показаннях двигун може витрачати більше бензину. Аналогічні проблеми викликають забруднені форсунки, які перестають рівномірно розпорошувати пальне, а також несправний паливний насос.

Перед зверненням на СТО водій може перевірити стан свічок, проте повноцінну діагностику паливної системи краще довірити фахівцям. Раптове зростання витрати вдвічі чи більше – серйозна нагода перевірити автомобіль за допомогою комп'ютерної діагностики.

Вартість ремонту залежить від конструкції машини. У деяких моделях заміна свічок коштує порівняно недорого, але при складному доступі до двигуна витрати можуть досягати 20–30 тисяч гривень. Очищення забруднених форсунок ультразвуком, за словами механіка, коштує близько 2-3 тисяч гривень.

Тиск паливного насоса також перевіряють окремо, зіставляючи результат із вимогами виробника. Якщо деталі справні, витрата має наближатися до заявлених показників з урахуванням реальних умов експлуатації.

Головне – не поспішати міняти все поспіль. Спочатку слід встановити причину перевитрати: це допоможе уникнути зайвих витрат та вчасно виявити несправність, яка здатна вплинути на роботу автомобіля.

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