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Автопроизводители в Европе хватаются за головы: что произошло

В Европе обвалились продажи авто

сегодня, 12:47
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Кравцев Сергей

В феврале продажи автомобилей в Европе снизились больше всего за пять месяцев. Европейцы стали все больше задумываться о собственном бюджете. Поэтому не спешат приобретать такие дорогие вещи, как автомобили. Об этом пишет издание Bloomberg.

Автопроизводители в Европе хватаются за головы: что произошло

Автомобили. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, регистрация новых авто снизилась на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 963 540 единиц. Испания была единственным крупным рынком в регионе, где фиксируют приличный рост продаж, включая 61%-ый скачок регистраций электромобилей.

Общее падение было вызвано 24%-ным снижением покупок авто с бензиновыми двигателями и 28%-ным снижением покупок автомобилей с дизельными двигателями. Выросли продажи машин с аккумуляторными батареями и гибридов.

В материале говорится, что европейским автопроизводителям придется набраться терпения, ведь впереди их ждет еще один непростой год, поскольку затянувшийся спад в крупнейших экономиках региона негативно отобразится на потребительском доверии. В то же время угроза пошлин США и жесткая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей усиливают давление.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-25/europe-car-sales-drop-as-economic-uncertainty-weighs-on-buyers
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