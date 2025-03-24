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Перечень адресов, где начинают работать еще 40 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Камеры автофиксации нарушений ПДД появятся в разных регионах Украины

сегодня, 10:04
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Кравцев Сергей

С сегодняшнего дня, 24 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 40 комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом рассказал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Тelegram.

Перечень адресов, где начинают работать еще 40 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Камеры автофиксации нарушений ПДД. Фото: из открытых источников

Билошицкий отметил, что 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу.

Также во Львове два прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, дополнительно будут контролировать нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:

просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская)

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Красной Калины).

Расположение новых комплексов автофиксации:

Львов:

ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского)

Волынская область:

74 км+273 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Владимир)

76 км+247 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Будятичи)

125 км+475 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)

119 км+027 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

64 км+946 автодороги Н-22 (направление направления прибора ул. Народная, пос. Торчин)

101 км+613 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

Днепропетровская область:

423 км+643 автодороги Н-08 (направление направления прибора г. Запорожье)

Павлоград:

ул. Днепровская, 409 (направление направления прибора ул. Возрождения)

ул. Днепровская, 16 (направление направления прибора ул. Кооперативная)

Житомирская область:

167 км+547 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Житомир)

230 км+919 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Бердичев)

Закарпатская область:

807 км+021 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Барвинок)

749 км+346 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Голубино)

Ужгород:

ул. Собранецкая, 152 (направление направления прибора ул. Верховинская)

Ивано-Франковская область

Калуш:

просп. Леси Украинки, 27 (направление направления прибора ул. Дзвонарская)

ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора ул. Тихого)

Киевская область:

14 км+116 автодороги Р-01 (направление направления прибора г. Обухов)

101 км+350 автодороги М-03 (направление направления прибора г. Харьков)

49 км+700 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Калиновка)

27 км+371 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)

28 км+518 автодороги Р-02 (направление направления прибора с. Лютеж)

Николаевская область

139 км+684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)

Одесская область:

125 км+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)

229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)

39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса)

16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки)

Тернопольская область:

303 км+307 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)

0 км+738 автодороги Р-41 (направление направления прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)

374 км+935 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)

Черкасская область:

548 км+324 автодороги М-30 (направление направления прибора с. Паланка)

547 км+816 автодороги М-30 (направление направления прибора г. Умань)

Черниговская область?

6 км+801 автодороги Р-56 (направление направления прибора г. Чернигов)

Чернигов:

перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление направления прибора ул. Урочище Святое)

ул. Шевченко, 101 (направление направления прибора просп. Левка Лукьяненко)

ул. Шевченко, 114 (направление направления прибора ул. Кольцевая).

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Источник: https://t.me/OBiloshytskiy/1378
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