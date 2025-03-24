Перечень адресов, где начинают работать еще 40 комплексов автофиксации нарушений ПДД

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Кравцев Сергей
С сегодняшнего дня, 24 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 40 комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом рассказал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Тelegram.
Камеры автофиксации нарушений ПДД. Фото: из открытых источников
Билошицкий отметил, что 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу.
Также во Львове два прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, дополнительно будут контролировать нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:
просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская)
просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Красной Калины).
Расположение новых комплексов автофиксации:
Львов:
ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского)
Волынская область:
74 км+273 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Владимир)
76 км+247 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Будятичи)
125 км+475 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)
119 км+027 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)
64 км+946 автодороги Н-22 (направление направления прибора ул. Народная, пос. Торчин)
101 км+613 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)
Днепропетровская область:
423 км+643 автодороги Н-08 (направление направления прибора г. Запорожье)
Павлоград:
ул. Днепровская, 409 (направление направления прибора ул. Возрождения)
ул. Днепровская, 16 (направление направления прибора ул. Кооперативная)
Житомирская область:
167 км+547 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Житомир)
230 км+919 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Бердичев)
Закарпатская область:
807 км+021 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Барвинок)
749 км+346 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Голубино)
Ужгород:
ул. Собранецкая, 152 (направление направления прибора ул. Верховинская)
Ивано-Франковская область
Калуш:
просп. Леси Украинки, 27 (направление направления прибора ул. Дзвонарская)
ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора ул. Тихого)
Киевская область:
14 км+116 автодороги Р-01 (направление направления прибора г. Обухов)
101 км+350 автодороги М-03 (направление направления прибора г. Харьков)
49 км+700 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Калиновка)
27 км+371 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)
28 км+518 автодороги Р-02 (направление направления прибора с. Лютеж)
Николаевская область
139 км+684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)
Одесская область:
125 км+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса)
16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки)
Тернопольская область:
303 км+307 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)
0 км+738 автодороги Р-41 (направление направления прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)
374 км+935 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)
Черкасская область:
548 км+324 автодороги М-30 (направление направления прибора с. Паланка)
547 км+816 автодороги М-30 (направление направления прибора г. Умань)
Черниговская область?
6 км+801 автодороги Р-56 (направление направления прибора г. Чернигов)
Чернигов:
перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление направления прибора ул. Урочище Святое)
ул. Шевченко, 101 (направление направления прибора просп. Левка Лукьяненко)
ул. Шевченко, 114 (направление направления прибора ул. Кольцевая).
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