Автопроизводитель Fiat представил внедорожник с рекордным ускорением (ВИДЕО)

Компания Fiat Chrysler представила 702-сильный Ram 1500 TRX, который, как ожидается, станет самым быстрым пикапом с ускорением, когда-либо проданным любым крупным автопроизводителем. Об этом сообщает CNN Business

Ram 1500 TRX появился чуть больше месяца спустя после того, как Fiat Chrysler представила свой 702-сильный семейный внедорожник Dodge Durango SRT Hellcat. Под выпуклым капотом TRX находится в основном тот же 6,2-литровый V8 с наддувом, что и в Durango Hellcat. Этот двигатель, первоначально разработанный для Dodge Challenger Hellcat, дебютировавший в 2015 году, теперь также используется в высокопроизводительных версиях седана Dodge Charger и внедорожника Jeep Grand Cherokee. Это первый раз, когда его поместили в пикап.

Как высокоскоростной внедорожный пикап, TRX будет конкурировать с популярным 450-сильным Raptor от Ford. Но с его огромным V8 с наддувом Ram будет производить гораздо больше мощности, чем 3,5-литровый V6 с турбонаддувом Raptor.

TRX может разогнаться с нуля до 96 километров в час за 4,5 секунды. По сообщениям портала Car and Driver, это сделает его самым быстрым серийным пикапом на рынке. TRX также имеет мускулистый корпус, соответствующий уникальным требованиям грузовика, предназначенного для езды на высоких скоростях по неровным поверхностям.





Компьютеризированная "система обнаружения прыжков" распознает, когда TRX находится в воздухе во время движения, и автоматически контролирует мощность двигателя, чтобы не повредить трансмиссию и компоненты двигателя. По словам Fiat Chrysler, система также контролирует мощность, когда грузовик приземляется на землю, чтобы обеспечить максимальную производительность. Специальные системы фильтрации воздуха защищают двигатель от пыли и грязи, которые поднимаются при движении по бездорожью.

Цены на TRX будут начинаться примерно с 75 000 долларов. Пикапы будут запущены в производство на заводе Fiat Chrysler в Стерлинг Хайтс, штат Мичиган, в октябре.

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