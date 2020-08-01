Электромобиль Sony Vision-S пройдет испытания на дорогах Токио (ВИДЕО)

Прототип электромобиля Vision-S был впервые представлен публике на выставке CES. Затем Sony объявила, что не собирается тестировать электромобиль на дороге, а просто создала его, чтобы продемонстрировать свое видение будущего электротранспорта. Однако, как сообщает портал Free News, все может измениться.

Недавно компания объявила, что уже доставила Vision-S в Токио, где начнет тестировать его на обычных городских дорогах. Электромобиль оснащен двумя двигателями по 200 кВт каждый, благодаря которым он способен разгоняться до 100 километров в час всего за 4,8 секунды. Vision-S развивает скорость до 239 километров в час.

Когда Sony впервые представила автомобиль широкой публике, он оснащался автономной системой вождения 2-го уровня. Это означало, что машина была способна независимо управлять рулем, набирать скорость и тормозить, но она могла делать это только под жестким контролем водителя, который мог взять управление в случае необходимости. Представители компании заявили журналистам, что планируют улучшить автономность электромобиля, но эта задача пока не является приоритетной.





Vision-S оснащен 33 датчиками для обеспечения правильной работы автопилота и других функций. Например, автомобиль способен распознавать пассажиров внутри салона в поле зрения, настраивая параметры салона для всех, кто находится внутри. Салон оборудован фирменной аудиосистемой Sony 360 Reality Audio с динамиками в подголовниках каждого из четырех сидений. В салоне также имеется усовершенствованный пользовательский интерфейс на основе панорамного сенсорного дисплея.

Производитель не сообщает дату начала испытаний. О том, когда коммерческий релиз Vision-S может состояться, также неизвестно.

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