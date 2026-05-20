Автомобиль под угрозой: водителей предупредили о смертельной опасности обычной тени

С наступлением жары тысячи водителей пытаются спрятать автомобили в тени деревьев, однако такая привычка может обернуться серьезными проблемами для машины. Специалисты предупреждают: обычная парковка под деревом способна привести не только к повреждению лакокрасочного покрытия, но даже к внезапному возгоранию автомобиля.

Главную опасность представляют пыльца, смола, соки растений, плоды и птичий помет. Все эти вещества ежедневно оседают на кузове и постепенно разрушают защитное покрытие автомобиля. Особенно агрессивными считаются смолы и органические кислоты, которые буквально въедаются в лак.

Эксперты называют тополь одним из самых опасных деревьев для авто. Его пух способен забивать вентиляцию и радиаторы, а накопление сухого пуха под капотом создает риск возгорания. Дополнительную угрозу представляет липкая смола, которая тяжело удаляется даже специальной химией.

Не менее опасна липа. Во время цветения дерево покрывает кузов клейким соком, который быстро затвердевает под солнцем. Хвойные деревья также могут серьезно повредить машину: смола сосен и елей разрушает лак, а тяжелые шишки нередко оставляют вмятины на крыше и капоте.

Отдельную угрозу создают каштаны и шелковица. Падающие плоды способны повредить кузов, а сок и пятна от ягод иногда практически невозможно вывести.

Специалисты напоминают и о птичьем помете, содержащем кислоты, которые за несколько часов могут повредить верхний слой покрытия автомобиля.

Кроме того, в жаркую и ветреную погоду возрастает риск падения крупных веток или даже целых деревьев на припаркованные машины. Поэтому водителям советуют выбирать открытые парковки или использовать защитные чехлы, если избежать стоянки под деревьями невозможно.

