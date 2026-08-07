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Автомобіль за годину може перетворитися на "піч": як уникнути небезпеки у спеку

Сонцезахисні шторки здатні не лише знизити температуру в салоні, а й захистити водія, пасажирів та дороге оздоблення автомобіля

7 серпня 2026, 17:06
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Кравцев Сергей

Літня спека становить серйозну загрозу не лише для водіїв, а й для самих автомобілів. Під прямими сонячними променями температура всередині салону за лічені хвилини може піднятися до критичних показників, що негативно впливає як на електроніку та оздоблення, так і на самопочуття людей.

Автомобіль за годину може перетворитися на "піч": як уникнути небезпеки у спеку

Шторки в авто. Фото: із відкритих джерел

Фахівці зазначають, що одним із найефективніших способів захистити автомобіль від перегріву залишаються сонцезахисні шторки. Вони зменшують нагрівання салону, блокують ультрафіолетове випромінювання та допомагають уникнути пошкодження пластикових, вінілових і шкіряних елементів інтер'єру.

За даними досліджень, уже через годину перебування автомобіля на сонці температура приладової панелі може перевищити 69 градусів. Крім дискомфорту, це прискорює старіння матеріалів і сприяє виділенню летких органічних сполук із клеїв та герметиків, якими люди змушені дихати після повернення до машини.

На ринку представлено кілька типів автомобільних шторок: класичні складані моделі, пружинні каркасні конструкції, подвійні варіанти для великих лобових стекол, а також окремі захисні екрани для бокових вікон і дитячих місць.

Під час вибору аксесуара експерти радять звертати увагу насамперед на три критерії: відповідність розміру конкретному автомобілю, компактність у зберіганні та рівень захисту від ультрафіолету. Якісні моделі здатні значно знизити температуру в салоні та зробити перебування в автомобілі безпечнішим навіть у найспекотніші дні.

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Джерело: https://www.caranddriver.com/car-accessories/a38389162/sunshade-for-suv/
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