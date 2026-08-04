Одна помилка після поїздки може коштувати тисячі: водіїв попередили про небезпеку

Бажання швидко помити автомобіль після тривалої поїздки у спекотний день може обернутися дорогим ремонтом. Автомобільні експерти попереджають: якщо почати мити машину одразу після зупинки, існує високий ризик пошкодити не лише лакофарбове покриття, а й окремі елементи гальмівної системи.

Миття автомобіля. Фото: з відкритих джерел

Головна небезпека полягає у різкому перепаді температур. Коли холодна вода або мийна хімія потрапляють на сильно нагрітий кузов, виникає так званий термічний шок. Через це на лаку та фарбі можуть з'явитися мікротріщини, які з часом призведуть до втрати блиску та погіршення зовнішнього вигляду автомобіля.

Додаткову проблему створює літнє сонце. Краплі води, що залишаються на кузові, працюють як маленькі лінзи, концентруючи сонячні промені. У результаті на покритті можуть утворюватися плями, а висохла автохімія залишає матові розводи, які нерідко доводиться прибирати професійним поліруванням.

Не менш вразливими є гальмівні диски. Після тривалого руху вони нагріваються до високих температур, і контакт із холодною водою здатний спричинити їхню деформацію. Наслідком можуть стати вібрація керма, биття під час гальмування та необхідність заміни деталей.

Щоб уникнути проблем, фахівці радять після поїздки зачекати щонайменше 15-20 хвилин, поки кузов і гальма природно охолонуть. Мити автомобіль рекомендують лише у затіненому місці або критому боксі. Перед нанесенням шампуню варто змити основний бруд звичайною водою, а після завершення миття відразу витерти кузов чистою мікрофіброю. Такі прості правила допоможуть зберегти покриття автомобіля та уникнути зайвих витрат на ремонт.

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