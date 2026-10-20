Автокресло может не спасти ребенка: 7 опасных ошибок, которые родители допускают в машине

Детское автокресло само по себе не гарантирует безопасность ребенка в автомобиле. Даже качественная модель может не защитить при аварии, если ее неправильно установить или недостаточно плотно зафиксировать малыша. О ключевых правилах перевозки детей пишет Autodosug.

Автокресло. Фото: из открытых источников

Детский организм особенно уязвим при резком торможении и столкновении: мышцы шеи и спины еще не готовы выдерживать такие нагрузки, а штатные автомобильные ремни рассчитаны на взрослых. Поэтому ребенка необходимо перевозить в удерживающем устройстве, соответствующем его росту, весу и возрасту.

При выборе кресла важно учитывать не только характеристики модели, но и особенности автомобиля. Оно должно подходить к форме сиденья, углу наклона спинки и расположению подголовников. Перед покупкой стоит проверить установку непосредственно в своей машине. Кресло должно фиксироваться надежно, без заметного люфта, а ремни – лежать ровно, не перекручиваясь.

Для младенцев особенно важен правильный наклон: голова не должна заваливаться вперед, поскольку это может затруднить дыхание. Наиболее предпочтительным местом для детского кресла считается задний ряд. Если кресло устанавливается против хода движения на переднем сиденье, активную фронтальную подушку безопасности необходимо отключить в соответствии с инструкцией автомобиля и кресла.

Перевозить малыша на руках категорически опасно: при столкновении сила инерции может оказаться такой, что взрослый физически не удержит ребенка. Не менее важно правильно пристегивать подросших детей: плечевой ремень должен проходить через плечо, а поясной – располагаться на тазе, а не на животе.

Зимой нельзя пристегивать ребенка поверх объемного пуховика: между телом и ремнями остается опасный зазор. Не стоит также покупать кресло "на вырост" без учета требований производителя или оставлять в салоне незакрепленные тяжелые предметы.

В длительных поездках нужно делать остановки, следить за температурой в салоне и брать воду, легкие перекусы и игрушки. А главное правило родители должны показывать собственным примером: автомобиль не трогается, пока все пассажиры не пристегнуты.

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