Автокрісло може не врятувати дитину: 7 небезпечних помилок, яких батьки припускають у машині

Дитяче автокрісло саме по собі не гарантує безпеки дитини в автомобілі. Навіть якісна модель може не захистити під час аварії, якщо її неправильно встановити або недостатньо щільно зафіксувати малюка. Про ключові правила перевезення дітей пише Autodosug.

Автокрісло. Фото: з відкритих джерел

Дитячий організм особливо вразливий при різкому гальмуванні та зіткненні: м'язи шиї та спини ще не готові витримувати такі навантаження, а штатні автомобільні ремені розраховані на дорослих. Тому дитину необхідно перевозити у утримуючому пристрої, що відповідає його зростанню, вазі та віку.

При виборі крісла важливо враховувати як характеристики моделі, а й особливості автомобіля. Воно має підходити до форми сидіння, куту нахилу спинки та розташування підголівників. Перед покупкою варто перевірити встановлення безпосередньо у своїй машині. Крісло має фіксуватися надійно, без помітного люфта, а ремені – лежати рівно, не перекручуючи.

Для немовлят особливо важливим є правильний нахил: голова не повинна завалюватися вперед, оскільки це може утруднити дихання. Найбільш доцільним місцем для дитячого крісла вважається задній ряд. Якщо крісло встановлюється проти ходу руху на передньому сидінні, активну передню подушку безпеки необхідно відключити відповідно до інструкції автомобіля та крісла.

Перевозити малюка на руках категорично небезпечно: при зіткненні сила інерції може бути такою, що дорослий фізично не втримає дитину. Не менш важливо правильно пристібати дітей, що підросли: плечовий ремінь повинен проходити через плече, а поясний — розташовуватися на тазі, а не на животі.

Взимку не можна пристібати дитину поверх об'ємного пуховика: між тілом та ременями залишається небезпечний зазор. Не варто купувати крісло "на виріст" без урахування вимог виробника або залишати в салоні незакріплені важкі предмети.

У тривалих поїздках потрібно робити зупинки, стежити за температурою в салоні та брати воду, легкі перекушування та іграшки. А головне правило батьки повинні показувати власним прикладом: автомобіль не рушає, доки всі пасажири не пристебнуті.

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