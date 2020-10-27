Автоэксперты назвали самые надежные марки б/у автомобилей

Покупка б/у автомобиля — то всегда риск. Ведь новый владелец приобретает не только транспортное средство, но и по факту получает в наследство все проблемы, связанные с обслуживанием авто. Автомобильные эксперты carVertical опубликовали рейтинг наиболее надежных марок подержанных автомобилей, которые ломаются реже остальных. Об этом пишет 32cars.ru.

Б/у автомобили. Фото: autogeek.com.ua

5 место - Mazda

Производители этих автомобилей используют передовые технологии, которые максимально снижают риск попасть в ДТП, серьезна травмироваться и повредить автомобиль. Вместе с тем у владельца могут возникнуть проблемы с отказом ABS и поломками турбин на дизельных двигателях Skyactive D.

4 место — Nissan

Эта компания концентрируется безопасности. Производители внедряют технологии обзора на 360 градусов, а также интеллектуальной мобильности. Среди проблем, которые все же могут возникнуть, - отказ теплообменника АКПП и коррозия центральной направляющей шасси.

3 место - Volkswagen

Эту марку автомобиля автоэксперты считают достаточно долговечной. Они прочные, но со временем владельцы могут столкнуться с тем, что из строя выйдет механическая коробка передач, либо же возникнут неполадки в системах ABS/ESP.

2 место - Hyundai

Главным плюсом этой марки эксперты считают максимальную безопасность. Ведь производят машины из сверхпрочной стали. Слабые стороны автомобилей — лобовые стекла и задний подрамник, который поражает коррозия.

1 место — KIA

Автомобили этой марки оснащены передовыми системами безопасности. Однако во время эксплуатации владелец может столкнуться с поломкой электроусилителя руля, проблемами с катализатором и неисправностью стояночного тормоза.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие песни нельзя слушать в автомобиле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!