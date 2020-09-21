Эксперты рассказали о самых надежных б/у автомобилях

Каждый год различные автопроизводители представляют широкой публике новые автомобили. Они не только поражают своими возможностями, но и часто заставляют потенциальных клиентов скрипеть зубами от досады, когда они видят ценники. Но далеко не всегда нужно гнаться за новинками. Даже среди более старых моделей есть такие, которые еще могут себя показать с самой лучшей стороны. Издание "Обозреватель", со ссылкой на немецких экспертов TUV, расскажет о пяти б/у автомобилях, которые без проблем служат своим владельцам.

BMW Z4 E89

Автомобиль выпускался с 2009 по 2016 год. Его приблизительный бюджет составляет 15 000 евро. Несмотря на свой возраст, автомобиль нормально функционирует. Особенно впечатляет надежность рулевого управления.

Mazda MX-5 NC





Автомобиль выпускался до 2014 года. Его можно приобрести в Европе примерно за 5000 евро. Это родстер с качественными подвеской и рулевым управлением.

Mercedes SLK R171 / R172





R172 выпускается с 2011 года, а его предыдущая версия R171 находилась на конвейере с 2004 по 2011 год. Очень долговечный автомобиль. Правда, стоит он соответствующе: R172 25 000 евро, а R171 доступен от 9000 евро.

Seat Exeo





Seat Exeo выпускался в промежутке, когда "Сеат" на время отказался от Toledo – с 2008 по 2013 год. Среднеразмерный седан по факту является перелицованным Audi A4. Это очень редкостный автомобиль, но надежный. Нужно лишь быть осторожным с пружинами подвески, у них высокий процент брака.

Toyota IQ





Идеальный автомобиль для города, который производился в период 2008-2015 годах. Невзирая на длину в три метра, он вмещает четыре человека. У машины отличное шасси, поворотные оси остаются безупречными даже по прошествии долгого времени. Кроме того, нет потерь масла. Единственным потенциальным слабым местом могут быть тормозные диски.

Как видно из этого списка, вовсе не обязательно гоняться за новинками, если хочешь обзавестись хорошим автомобилем. Вполне возможно, ты сможешь выбрать подходящую модель из числа "старичков". Также издание "Комментарии" расскажет о трех главных автомобильных трендах будущего.

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