Можно ли склеить самолет скотчем: невероятный эксперимент

Несколько лет назад интернет взорвала красивая сказка. В ней говорилось о том, что медведь в поисках еды раскурочил оставленный в лесу самолет и удалился по своим делам. Вернувшийся вскоре пилот, увидел, что лететь ему не на чем, однако не растерялся и нашел выход из ситуации. Он залатал все дыры на корпусе клейкой лентой и все-таки добрался до дома. Эту невероятную историю нам расскажет портал mport.

Далеко не все пользователи сети поверили в эту невероятную легенду. Усомнились и “Разрушители мифов“ на телеканале НЛО TV. В поисках правды, ведущие принялись воссоздавать описанную историю.

Для эксперимента Тори, Кэри и Грант с легкостью отыскали самолет. А вот найти медведя и попросить его разодрать борт оказалось не так просто. Поэтому было принято решение сделать копию когтей Гризли и самостоятельно повредить транспортное средство. Справившись на ура с этой частью теста, ведущие взялись чинить самолет. Для этого им понадобились советы эксперта-пилота и целая гора клейкой ленты. Итак, дырки заклеены – можно и в небо.

За штурвал сел настоящий профессионал Джеймс – для начала он проехался на самолете по взлетной полосе и несколько раз проверил, все ли в порядке. А уже после этого смелый парень решился подняться в воздух. Невероятно, но ему удалось! Джеймс не испытывал трудностей с поддержанием высоты и выполнением сложных маневров. Кроме того, не было ни одного признака того, что лента отслаивается.

30 минут понаблюдав за успешным движением самолета, Тори, Кэри и Грант объявили о подтверждении легенды. Это фантастика, но самый обычный скотч смог заменить специальную аэродинамическую ткань.

Также издание "Комментарии" расскажет, как австралиец разбил уникальный автомобиль во время тест-драйва.

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