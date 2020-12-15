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Гибридный самолет успешно прошел испытания на пассажирском маршруте

Испытательный полет между двумя Гавайскими островами был признан успешным

сегодня, 15:37
Автор:

Павел Зинченко

Американская компания Ampaire провела летные испытания гибридной версии пассажирского самолета Cessna 337 Skymaster, выполнявшего рейс на маршруте между двумя Гавайскими островами. По данным Flightglobal, общая дальность полета составила 90 километров, и самолет пролетел ее только на батареях, не включая генератор. Испытательный полет был признан успешным.

Гибридный самолет успешно прошел испытания на пассажирском маршруте

ФОТО: Guyana Aviation

Гибридная версия Cessna 337, разработанная Ampaire, оснащена двигателем внутреннего сгорания Continental IO-550, установленным в хвостовой части. Он вращает толкающий винт и электрогенератор. Пропеллер в носовой части приводится в движение электродвигателем мощностью 200 киловатт, мощность которого специально ограничена до 120 киловатт.

Гибридная версия Cessna 337 рассчитана на продолжительность полета 75 минут. Самолет также может летать еще 30 минут на резервной батарее. Во время испытаний самолет совершал перелет между островами Кахулуи и Хана. Перелет между островами в одну сторону занимает около 20 минут. Испытательный полет проводился совместно с пассажирским перевозчиком Mokulele Airlines. Полет стал первым в серии демонстрационных полетов на Гавайских островах.

Ранее французский стартап VoltAero приступил к стендовым испытаниям распределенной двигательной установки перспективного гибридного самолета Cassio. Схема распределенной гибридной двигательной установки также предполагает участие двигателя внутреннего сгорания во вращении гребных винтов. Конструкция самолета Cassio предполагает, что он сможет летать как с помощью исключительно электрической тяги, так и с помощью только двигателя внутреннего сгорания.

Как сообщало издание "Комментарии", Boeing совместно с военными испытала беспилотный заправщик для самолетов.


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Источник: https://vpk.name/en/470241_the-americans-tested-a-hybrid-plane-on-a-passenger-route.html
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