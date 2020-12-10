Компания Boeing совместно с военными испытала беспилотный заправщик для самолетов

Boeing и ВМС США осуществили полет на испытательном объекте MQ-25 T1 с воздушным заправочным баком (ARS), что стало важной вехой в разработке беспилотного воздушного заправщика.

ФОТО: Naval News

Успешный 2,5-часовой полет с Cobham ARS — той же самой ARS, которую в настоящее время используют F / A-18 для дозаправки в воздухе — был разработан для проверки аэродинамики самолета с установленной под крылом ARS. Полет выполняли летчики-испытатели компании Boeing, работавшие с наземной станции управления в аэропорту Сент-Луис MidAmerica в Маскуте, штат Иллинойс.



В будущих полетах будут продолжены испытания аэродинамики самолета и ARS в различных точках диапазона полета, в конечном итоге продвигаясь к удлинению и втягиванию шланга и тормозной колодки, используемых для дозаправки.



Испытательный объект T1, принадлежащий Boeing, является предшественником экспериментальной модели самолета, производимой в соответствии с контрактом 2018 года. T1 используется для раннего обучения и открытий, закладывая основу для быстрого перехода к разработке и тестированию MQ-25. После своего первого полета в прошлом году T1 наработал около 30 часов в воздухе до запланированной модификации по установке ARS.



Ранее в этом году ВМС США рассмотрели возможность приобретения трех дополнительных самолетов MQ-25, в результате чего общее количество самолетов, которые первоначально производит Boeing, достигло семи. Военно-морской флот намерен закупить более 70 самолетов, которые возьмут на себя роль танковщиков, которую в настоящее время выполняют F / A-18, что позволит лучше использовать боевые ударные истребители.



Как сообщало издание "Комментарии", в Boeing обнаружили новый дефект.

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