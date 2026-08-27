Гемінґвей пив "Смерть після полудня": що ховається за дивною назвою коктейлю

Назва Death in the Afternoon ("Смерть після полудня") звучить швидше як назва роману чи фільму, ніж напою. Однак це справді коктейль, який пов'язують із Ернестом Гемінґвеєм.

Келих із коктейлем з абсенту та шампанського, пляшка, вінтажна книга Ернеста Гемінгуея та рукописи на дерев'яному столі. Ілюстрація: ШІ

Звідки взялася назва

Гемінґвей написав книгу "Смерть після полудня" (Death in the Afternoon) у 1932 році. Цей твір присвячений іспанській кориді — темі, якою письменник захоплювався і яку детально описував у своїх роботах.

Пізніше та сама назва з'явилася у коктейлю на основі абсенту та шампанського. Саме зв'язок із книгою робить історію напою особливо незвичайною: назва відсилає не до інгредієнтів, а до літературного твору Гемінґвея.

Коктейль з'явився в епоху, коли Гемінґвей активно подорожував Європою та США і регулярно ставав героєм історій про бурхливе нічне життя. Його любов до незвичайних напоїв пізніше перетворилася на окрему частину літературної спадщини. При цьому Death in the Afternoon особливо вирізняється серед коктейлів, пов'язаних з письменником: у його назві одночасно звучать література, корида та знаменита гемінґвеївська тяга до теми ризику та смерті.

Абсент плюс шампанське

Рецепт гранично простий: у келих наливають абсент, після чого додають охолоджене шампанське. При змішуванні напій набуває характерного каламутного відтінку.

Цікаво й те, що коктейль виявився не просто ефектною назвою. Абсент дає напою виражений анісовий характер, а шампанське пом'якшує його і додає ігристості, тому поєднання виглядає незвично навіть за мірками класичних коктейлів.

Коктейль увійшов до збірки рецептів So Red the Nose, or Breath in the Afternoon, опублікованої у 1930-х роках. У ній рецепт приписується Гемінґвею.

Знаменита репутація письменника і незвичайне поєднання інгредієнтів зробили Death in the Afternoon одним із найвідоміших коктейлів, пов'язаних з літературою.

У результаті за похмурою назвою ховається відразу кілька історій: книга про кориду, захоплення Гемінгуея Іспанією та напій, що об'єднав два зовсім різні за характером інгредієнти.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про секрет коктейлю Бонда, який знає не кожен бармен.